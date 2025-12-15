كأس العرب 2025 | الأردن "فوق الجميع" أما المنتخب السعودي فـ"لا" .. دعكم من "شماعة" التحكيم وأعيدوا النظر في ظلمكم ليونس محمود!

اليوم نحن نودع واحد من أكبر المرشحين للتتويج بلقب كأس العرب قطر 2025 .. الليلة المنتخب السعودي خسر فرصة الحصول على بطولة بعد غياب سنوات، ويلعب فقط على المركزين الثالث أو الرابع!

الأخضر السعودي تلقى الهزيمة اليوم الإثنين، أمام منتخب الأردن بهدف نظيف، ضمن دور نصف نهائي كأس العرب قطر 2025، على استاد البيت بمدينة الخور.

هدف اللقاء الوحيد سجله نزار الرشدان في الدقيقة 66 من عمر المباراة، بعدما استقبل عرضية من الجهة اليسرى، حولها برأسية متقنة في شباك الحارس نواف العقيدي، من بها النشامى بطاقة التأهل للنهائي.

وبينما تستعد كتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لمواجهة الإمارات في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، تتوجه كتيبة المغربي جمال السلامي من الخور إلى الدوحة، حيث استاد لوسيل، لمواجهة المنتخب المغربي في نهائي كأس العرب قطر 2025، والمقرر له 18 من ديسمبر الجاري.

وللحديث أكثر عن أبرز ملامح مواجهة السعودية والأردن، دعونا نستطرد في السطور التالية..