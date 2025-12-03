Indonesia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport
أحمد فرهود

كأس العرب 2025 | سجل في مرماه ثم نُقل للمستشفى! .. لقطة غريبة من حارس البحرين ضد العراق

الغرائب تتواصل في كأس العرب 2025..

شهدت مباراة منتخب البحرين ضد نظيره العراقي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ لقطة غريبة للغاية.

منتخبا البحرين والعراق يتواجدا في "المجموعة الرابعة"، ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025؛ إلى جانب كل من الجزائر والسودان.

  • Indonesia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    حارس البحرين يسجل هدفًا للعراق بـ"الخطأ في مرماه"

    وفي هذا السياق.. شنّ منتخب العراق الأول لكرة القدم هجمة خطيرة من الجانب الأيسر، في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة ضد البحرين؛ وذلك بواسطة الجناح الشاب المُتألق علي جاسم.

    وأرسل جاسم عرضية مُتقنة على رأس زميله أيمن حسين، مهاجم منتخب العراق؛ الذي كان يتواجد داخل منطقة الـ18 البحرينية.

    ومن ناحيته.. سدد حسين الكرة بقوة صوب المرمى البحريني؛ حيث يتواجد الحارس إبراهيم لطف الله، بين الـ3 خشبات.

    لطف الله نجح في التصدي للكرة في البداية؛ قبل أن تصطدم في جسده ثم يحولها بقدمه داخل الشباك البحرينية، دون قصد بالطبع.

    المهم.. أن الهدف العراقي الأول في الشباك البحرينية؛ جاء بشكلٍ غريب للغاية، وباسم لطف الله بـ"الخطأ في مرماه".

    وسقط حارس مرمى منتخب البحرين على الأرض مُتألمًا؛ وذلك بسبب تعرضه للإصابة على مستوى الركبة، في هذه اللقطة الغريبة.

    • إعلان

  • تم نقله للمستشفى!.. إبراهيم لطف الله يفشل في إكمال مباراة البحرين والعراق

    لم ينتهِ الأمر عند ما ذكرناه.. إبراهيم لطف الله، حارس مرمى منتخب البحرين الأول لكرة القدم، نهض بعد معاناته الشديدة من الإصابة؛ وذلك في محاولة لإكمال المباراة ضد العراق، مع باقي زملائه.

    لكن لأن الإصابة كانت أقوى من عزيمته؛ فقد سقط لطف الله على أرضية الملعب مجددًا، بعدها بـ5 دقائق تقريبًا.

    وطار لطف الله على إحدى الكرات العرضية من منتخب العراق، ونجح في إبعادها من داخل منطقة الـ18 البحرينية؛ إلا أنه لم يستطع هذه المرة أن ينهض.

    وتم إخراج الحارس البحريني من أرضية الملعب، عبر "السيارة الطبية"؛ وسط تألم شديد منه، بسبب الإصابة.

    وفيما بعد.. أعلن برنامج "المجلس" عبر شبكة قنوات "الكأس"، نقل إبراهيم لطف الله إلى أحد المستشفيات القطرية - حيث تقام بطولة كأس العرب -؛ بسبب إصابته التي تعرض لها في مباراة البحرين والعراق، والتي تبدو خطيرة للغاية.

  • CORRECTION / FBL-WC-2026-ASIA-INA-BHRAFP

    نبذة عن إبراهيم لطف الله "حارس مرمى منتخب البحرين"

    الحارس البحريني المخضرم إبراهيم لطف الله يبلغ من العمر 33 سنة، ويلعب حاليًا في صفوف الفريق المحلي المحرق.

    وطوال مسيرته الكروية؛ مثّل لطف الله العديد من الأندية المحلية في البحرين، على رأسها "الخالدية، النجمة، الحد، الرفاع الشرقي، الحالة والأهلي".

    أما على المستوى الدولي؛ فقد انضم لطف الله إلى منتخب البحرين الأول لكرة القدم، في يونيو من عام 2013.

    ومنذ ذلك الوقت.. لعب إبراهيم لطف الله 36 مباراة دولية؛ بما فيها مواجهة العراق التي تعرض خلالها للإصابة، ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    واستقبل الحارس البحريني المخضرم خلال هذه المباريات، 40 هدفًا في مرماه؛ بينما حافظ على نظافة شباكه 13 مرة.

    وأبرز إنجازات لطف الله مع المنتخب البحريني؛ هو التتويج بلقب كأس الخليج 2024، بعد الفوز على عُمان في المباراة النهائية.

    المثير في الأمر أن لطف الله تعرض لـ"التنمر"، خلال بطولة كأس الخليج العربي، بسبب وزنه الزائد وتناوله طعامًا غير صحي؛ ولكنه رد بتألقه داخل أرضية الملعب.

  • FBL-FIFA-ARAB-CUP-CEREMONYAFP

    مجموعات بطولة كأس العرب "فيفا 2025" في قطر

    بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، تُقام في دولة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

    وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، البطولة العربية للمنتخبات؛ بعد نسختي 1998 و2021.

    وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبي البحرين والعراق في "المجموعة الرابعة"، من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من الجزائر والسودان.

    أما باقي مجموعات كأس العرب 2025؛ فجاءت على النحو التالي:

    * المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا وفلسطين

    * المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، عُمان وجزر القمر.

    * المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات والكويت.

    ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أُقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.

كأس العرب
البحرين crest
البحرين
البحرين
الجزائر crest
الجزائر
الجزائر
كأس العرب
السودان crest
السودان
السودان
العراق crest
العراق
العراق