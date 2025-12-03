بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، تُقام في دولة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.
وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، البطولة العربية للمنتخبات؛ بعد نسختي 1998 و2021.
وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبي البحرين والعراق في "المجموعة الرابعة"، من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من الجزائر والسودان.
أما باقي مجموعات كأس العرب 2025؛ فجاءت على النحو التالي:
* المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا وفلسطين
* المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، عُمان وجزر القمر.
* المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات والكويت.
ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أُقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.