من رحم المُعاناة يخلق كأس العرب الإثارة الأكبر .. ثنائي فلسطين وتونس "وجهان لعملة واحدة" وشبح سوريا يطارد الفدائيين مجددًا بعد 59 عامًا

أصبح اسم منتخب فلسطين الأول لكرة القدم مُرتبطًا بـ"الإثارة الكروية"، في النسخة الحالية من بطولة كاس العرب "فيفا 2025"؛ والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

المنتخب الفلسطيني بدأ النسخة الحالية من البطولة العربية؛ بفوزٍ قاتل على صاحبة الأرض قطر (1-0)، بهدف ذاتي من سلطان البريك في الوقت بدل الضائع.

ولم يكتفِ الفلسطينيون بذلك؛ حيث حققوا "ريمونتادا نارية" ضد منتخب تونس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

وحوّل منتخب فلسطين تأخره (0-2) أمام تونس، إلى التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما؛ وذلك في النصف ساعة الأخيرة من المباراة.

وسجل ثنائية فلسطين، كل من حامد حمدان وزيد قنبر في الدقيقتين 61 و85؛ بعدما تقدّم التونسيون بواسطة عمر العيوني وفراس شواط، في الدقيقتين 16 و51.

ويتواجد "الفدائي" في المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب قطر، تونس والمنتخب السوري.

وبالتالي.. ترجم منتخب فلسطين خلال الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية؛ مقولة "من رحم المُعاناة يولد العظماء".

ومن ناحيته.. منتخب تونس أو نسور قرطاج كما يُلقب، ورغم التخبط الفني في النسخة الحالية من البطولة العربية؛ إلا أن هُناك بعض اللاعبين في صفوفه، الذين أثبتوا أيضًا أنهم يولدون من جديد وسط المُعاناة.

ونستعرض من جانبنا في السطور القادمة؛ بعض النقاط المُهمة بخصوص مباراة فلسطين وتونس المثيرة، ضمن منافسات بطولة كأس العرب "فيفا 2025"..