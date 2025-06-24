مشهد غريب ولكنه ليس الأول في كأس العالم للأندية 2025! .. دكة بدلاء بايرن ميونخ "خالية" ضد بنفيكا

غرائب كأس العالم للأندية تتواصل..

اتخذ مسؤولو نادي بايرن ميونخ، قرارًا مثيرًا خلال مواجهة بنفيكا، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

بايرن ميونخ خسر (0-1) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة كأس العالم للأندية 2025؛ والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

ويتواجد عملاقا ألمانيا والبرتغال في "المجموعة الثالثة"، بالنسخة الحالية من مونديال الأندية؛ إلى جانب كل من بوكا جونيورز، وأوكلاند سيتي.