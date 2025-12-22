كأس السوبر الإيطالي | "لا يمكنني قول لا" .. راسموس هويلوند يفتح ذراعيه أمام عروض الدوري السعودي بتصريح رسمي

وفي خضم الاحتفال بتحقيق أول له مع نابولي في الموسم الجاري 2025-2026، التقت الصحافة السعودية براسموس هويلوند، لسؤاله عن إمكانية انتقاله لدوري روشن السعودي، على غرار نجوم العالم كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، نجولو كانتي وغيرهم.

في هذا الشأن، لم يغلق الدنماركي الباب، موضحًا: "صحيح أنني أتمنى أن تطول سنواتي في أوروبا، لكن بالطبع الدوري السعودي يتطور ويصبح أفضل مع مرور الوقت وأكثر تنافسية، لذلك سنرى!".

وأضاف: "لا يمكنني أن أقول (لا) أبدًا، وإن كنت في الوقت الحالي أركز تمامًا مع نابولي من أجل التتويج بالألقاب".