كرة سلة ورأس أسد وأحدهم تم حظره من الفيفا .. لقد حان موعد أمم إفريقيا وهذه أغرب القمصان في تاريخ البطولة!

تظل بطولة كأس أمم إفريقيا محتفظة بهويتها المختلفة مقارنة بأي مسابقة قارية أخرى، فهي تتميز عن كوبا أمريكا واليورو وغيرها من المنافسات بالعديد من الصفات الفريدة.

ما يحدث في المدرجات يختلف عن أي مكان آخر، الأهازيج المستمرة وطرق الاحتفال والأزياء وكل شيء، الأجواء لها طابع خاص لن تجده في أمريكا الجنوبية ولا الشمالية ولا أوروبا.

وبالنسبة للقمصان، فالجرأة دائمًا هي العنوان الرئيسي لأزياء المنتخبات الإفريقية في بطولات الكان وأي منافسة أخرى، بل يتخذها البعض كمناسبة لإظهار أفكارهم الفريدة والغريبة مهما كانت التبعات.

بعض هذه الأفكار حصلت على إشادات وإعجاب بجميع أنحاء العالم، والبعض الآخر وجدناه "غريبًا" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والجرأة فيه تحولت إلى مصدر للسخرية والدهشة.

وقبل ضربة البداية لأمم إفريقيا 2025 بمباراة المغرب مع جزر القمر في 21 ديسمبر الجاري، دعونا نستعرض أغرب قمصان منتخبات القارة السمراء في الكان ..