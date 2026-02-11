أنهى هافرتز موسم 2024-25 وهو يتعافى من إصابة في أوتار الركبة أبعدته عن الملاعب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الموسم. ثم تعرض لإصابة في الركبة بعد أسبوع واحد فقط من بداية موسم 2025-26 وقضى الأشهر الأربعة والنصف التالية في غرفة العلاج، قبل أن يعود في النصف الأول من شهر يناير.

على الرغم من أن ميكيل أرتيتا شدد على ضرورة إعادة هافرتز إلى الملاعب تدريجياً بعد غياب طويل، إلا أن الألماني تعرض لمشكلة جديدة.