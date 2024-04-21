كايسيدو وإنزو غير كافيين! .. خط وسط تشيلسي البالغ قيمته 220 مليون جنيه إسترليني معطل!

خط وسط تشيلسي معطل رغم التدعيم القياسي!

كان من المفترض أن يكون للثنائي مويسيس كايسيدو وإنزو فرنانديز، تأثيرًا كبيرًا فى إنقاذ فريق تشيلسي هذا الموسم من محنته، لكن الأمور لم تسير كما خُطط لها في موسمهم الأول معًا.

وتعاقد فريق تشيلسي مع إنزو فرنانديز، بقيمة 107 ملايين جنيه إسترليني قبل سبعة أشهر، ثم حسموا معركة التعاقد مع مويسيس كايسيدو، مقابل رسوم ضخمة بلغت 115 مليون جنيه إسترليني لتدعيم خط وسط الفريق.

ولكن بعد مرور ثمانية أشهر، واجه الثنائي المميز صعوبات في مسيرتهم مع فريق تشيلسي وتسببت الإصابات فى خلخلة توازن خط وسط البلوز، ويبلغ كايسيدو وإنزو، من العمر 22 و23 عامًا وكانوا أمل فريق تشيلسي ومستقبله على المدى الطويل، لكن موسمهم الأول فى ستامفورد بريدج لا يبشر بأى أمل.