FBL-CAN-2024-ALG-PRESSERAFP
Bour Han Amoussa و محمد سعيد

ضربة موجعة للجزائر باستبعاد حسام عوار من قائمة أمم إفريقيا .. وبديله يعوض خيبة أمل الجماهير!

فلاديمير بيتكوفيتش يستدعي البديل من الدوري الفرنسي

قبل أيام قليلة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2025، وجد المنتخب الجزائري نفسه أمام أول اختبار مفاجئ، حيث اضطر لاعب الوسط حسام عوار، إلى مغادرة المعسكر بشكل مبكر، ما دفع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش إلى إعادة ترتيب أوراقه على عجل.

وفي خطوة سريعة، قرر بيتكوفيتش استدعاء نجم ينشط في الدوري الفرنسي لتعويض الغياب، وهو القرار الذي أعاد إشعال النقاش بين الجماهير والمتابعين حول الخيارات الفنية للمدرب قبيل البطولة القارية.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-NANTESAFP

    ضربة موجعة للجزائر قبل انطلاق "الكان"

    تلقى المنتخب الجزائري صدمة قوية قبل أيام من بداية كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد إصابة متوسط الميدان حسام عوار خلال تدريبات الخميس، ما اضطره لمغادرة المعسكر صباح الجمعة، وفق ما أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان رسمي.

    هذا الغياب يحرم المدرب فلاديمير بيتكوفيتش من أحد أبرز عناصره الهجومية في مرحلة حاسمة من التحضيرات للبطولة التي ستقام في المغرب بين 21 ديسمبر و21 يناير.

    ولم يتأخر الجهاز الفني في التحرك لتعويض هذا الغياب، حيث وجه الدعوة إلى لاعب خط وسط أنجيه الفرنسي، عماد عبدلي، الذي لم يكن ضمن القائمة الأولية المكونة من 28 لاعبًا.

    الاستدعاء جاء بشكل رسمي من الاتحاد وأكده ناديه، ليصبح عبدلي حاضرًا في "الكان" لأول مرة.في سن الـ26، ينال عبدلي مكافأة على بدايته المميزة هذا الموسم مع أنجيه، حيث لعب دورًا محوريًا في وسط الميدان وسجل هدفين في 13 مباراة، ليساهم في احتلال فريقه المركز العاشر في الدوري الفرنسي.

    • إعلان
  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-METZ-ANGERSAFP

    حماد عبدلي كان مطلوبًا من الجمهور الجزائري

    أثار غياب حماد عبدلي عن القائمة الأولية للمنتخب الجزائري استغرابًا كبيرًا في الأوساط الكروية، فالكثير من المشجعين والمراقبين تساءلوا عن سبب استبعاده رغم أدائه المنتظم والمقنع في الدوري الفرنسي.

    ووفقًا لشبكة "RMC Sport"، وصف المبدع الجزائري إسحاق شبلي هذا القرار بأنه "عار مُطلق"، في إشارة إلى حالة الاعتراض التي رافقت اختيارات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.

    إصابة حسام عوار وإجباره على مغادرة المعسكر أعادت إشعال النقاش القديم حول إدارة الموارد الهجومية للمنتخب، لتضع بيتكوفيتش مجددًا تحت الأضواء وتفتح الباب أمام إعادة تقييم خياراته الفنية.

    أمام الانتقادات، تحمل فلاديمير بيتكوفيتش موقفه. استجوابًا حول حالة حمد عبدلي، أوضح المدرب بصراحة: «عبدلي؟ إنها نفس الأسباب الخاصة ببنتليب (الغائب أيضًا عن القائمة الأولية). يجب أن يكونوا مستعدين للانضمام إلينا في حالة الحاجة. بشكل ملموس، ماذا نفعل؟ نستبعد عوار أو مازا من أجل عبدلي؟» وأكد المدرب أيضًا أنه لديه «ضمانات أكبر» مع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم في البداية، قبل أن يغير غياب حسام عوار الأمور.

  • FBL-SWE-ALG-FRIENDLYAFP

    الجزائر تبحث عن فك لعنة "الكان"

    يدخل المنتخب الجزائري كأس الأمم الإفريقية 2025 وهو مثقل بذكريات مخيبة منذ تتويجه الأخير عام 2019، فمنذ ذلك الإنجاز، لم يحقق "محاربو الصحراء" أي انتصار في البطولة القارية، مكتفيًا بتعادلين وهزيمة في نسخة 2021، ثم تعادل وهزيمتين في نسخة 2023، ليخرج من دور المجموعات في كلتا المناسبتين.  

    ويخوض المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، الكرواتي السويسري، أول اختبار كبير له مع الجزائر، واضعًا نصب عينيه إعادة الهيبة للفريق وإعادة الثقة للجماهير، خصوصًا بعد ضمان الجزائر التأهل إلى كأس العالم 2026، عقب إخفاقها في بلوغ مونديال 2022.
    وفي المغرب، سيكون على "الخضر" استغلال هذا الزخم للعودة إلى طريق الانتصارات، حيث يواجهون السودان يوم 24 ديسمبر 2025، ثم بوركينا فاسو يوم 28 ديسمبر، قبل أن يختتموا دور المجموعات أمام غينيا الاستوائية يوم 31 ديسمبر.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

كأس أمم إفريقيا
الجزائر crest
الجزائر
الجزائر
السودان crest
السودان
السودان
0