ضربة موجعة للجزائر باستبعاد حسام عوار من قائمة أمم إفريقيا .. وبديله يعوض خيبة أمل الجماهير!

أثار غياب حماد عبدلي عن القائمة الأولية للمنتخب الجزائري استغرابًا كبيرًا في الأوساط الكروية، فالكثير من المشجعين والمراقبين تساءلوا عن سبب استبعاده رغم أدائه المنتظم والمقنع في الدوري الفرنسي.
ووفقًا لشبكة "RMC Sport"، وصف المبدع الجزائري إسحاق شبلي هذا القرار بأنه "عار مُطلق"، في إشارة إلى حالة الاعتراض التي رافقت اختيارات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.
إصابة حسام عوار وإجباره على مغادرة المعسكر أعادت إشعال النقاش القديم حول إدارة الموارد الهجومية للمنتخب، لتضع بيتكوفيتش مجددًا تحت الأضواء وتفتح الباب أمام إعادة تقييم خياراته الفنية.
أمام الانتقادات، تحمل فلاديمير بيتكوفيتش موقفه. استجوابًا حول حالة حمد عبدلي، أوضح المدرب بصراحة: «عبدلي؟ إنها نفس الأسباب الخاصة ببنتليب (الغائب أيضًا عن القائمة الأولية). يجب أن يكونوا مستعدين للانضمام إلينا في حالة الحاجة. بشكل ملموس، ماذا نفعل؟ نستبعد عوار أو مازا من أجل عبدلي؟» وأكد المدرب أيضًا أنه لديه «ضمانات أكبر» مع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم في البداية، قبل أن يغير غياب حسام عوار الأمور.