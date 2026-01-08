كشفت زوي كريستوفولي، زوجة تيّو هيرنانديز وأم طفليه، في مقابلة على بودكاست “One More Time” مع لوكا كازادي عن كواليس الانتقال، الذي وصفته بالصادم، للمدافع الفرنسي من ميلان إلى الهلال السعودي. فماذا قالت؟
"كان قرارًا جيدًا في النهاية" .. زوجة تيو هيرنانديز تكشف كواليس الانتقال "الصادم" من ميلان إلى الهلال!
تيو يُغادر ميلان إلى الهلال
في صيف 2025، قرر نادي ميلان الاستغناء عن الظهير الفرنسي، وبالتزامن مع هذا القرار، وضع إنزاجي عينه عليه في ظل معرفته التامة به خلال ديربيات ميلان، وقتما كان مدربًا لإنتر.
وبالفعل نجح الهلال في تدعيم صفوفه بهيرنانديز مقابل 25 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية موسم 2027-2028.
عن تلك الخطوة ودور المدرب الإيطالي، قال تيو في تصريحات سابقة لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت": "سيموني تحدث معي في الميركاتو وقال لي (هل نذهب للفوز سوية؟)".
وأضاف: "في إنتر كانوا يلقبونه بالشيطان، إذ أنه داخل الملعب شخصية، وخارجه شخص آخر، بين الحين و الآخر يذكر أنني جعلته يخسر السوبر الموسم الماضي هنا في الرياض، أيضا الطاقم يذكرني بمباريات الديربي أو الثنائيات مع دومفريس".
أسباب الرحيل
زوجة هيرنانديز وصفت الانتقال من الميلان إلى الهلال بالصادم، مشيرة إلى أن زوجها لم يكن يُريد الرحيل أبدًا، بل كان ينوي البقاء في ميلانو للأبد، وموضحة أن النادي من يتحمل مسؤولية هذه الخطوة، والتي وصفتها في النهاية بالقرار الجيد!
وأضافت "تيو كان سيبقى في ميلانو إلى الأبد. تعرف ماذا حدث؟ أشعر بالحزن قليلًا … لطالما رأيته يحب عمله. يعيش من أجل كرة القدم، والأفعال تثبت ذلك. هناك لاعبين يفعلون أشياء أخرى خارج الملعب، لكنه دائمًا كان يقول لا… كان يريد التركيز فقط على كرة القدم. في ميلانو وجد مكانه، وجد عائلته".
تابعت "كان سيضحي بكل شيء ليبقى هنا، لكن أحيانًا الأمور لا تعتمد على الفرد فقط. إذا لم يكن الوضع مناسبًا ولم يرحبوا بك، ماذا يمكنك أن تفعل؟ لأنه كان سيبقى … لم يعد هناك نفس الرغبة. ماذا كان عليه أن يفعل؟ أن يُعامل بشكل سيء؟ أن يبقى في وضع لا يناسبه؟".
أتمت "كان سيبقى. بالنسبة لنا، كان ذلك صدمة … ثم تأتي الفرص وعليك اغتنامها. تتخذ قراراتك من أجل عائلتك وأطفالك. في النهاية، كان قرارًا جيدًا، وهو سعيد. لكن ميلانو كانت بيته، وستظل دائمًا جزءًا منه".
تيو والضغوطات خارج الملعب
كريستوفولي أوضحت أن تيو عاش أيامًا صعبة في ميلانو، إذ عانى من الضغوطات خارج الملعب بسبب الإشاعات الكثيرة المنتشرة عنه وتصديق الناس لما يُقال بشأنه.
وأضافت "عندما تنتشر أخبار وشائعات، هناك دائمًا من يرويها، لكنك لا تعرف أبدًا إن كانت مبالغ فيها أو مختلقة … لذلك يعرف الناس نسخة معينة، وليس الحقيقة كما كانت فعليًا. عندما يكون لديك الكثير من المال، تكون محاطًا دائمًا بمواقف يحاول فيها البعض وضعك في موقف صعب".
وتابعت كاشفة عن سوء حالة اللاعب بسبب ما يحدث داخل ميلان "ما حدث كان ثقيلًا، لكن المشاكل كانت موجودة بالفعل مع الفريق داخل الملعب … الجو لم يكن هادئًا، ولم أعد أرى سعادته في البيت، كان حزينًا. شعرت أن شيئًا ما قد تغيّر، لم أعد أرى ذلك التيّو الذي أعرفه".
ماذا قدم تيو مع الهلال؟
رحيل صاحب الـ28 عامًا عن القلعة الزرقاء سيمثل صدمة كبرى لجمهور الهلال أيضًا، وضربة قوية لخطط سيموني إنزاجي بالفريق على المستويين الدفاعي والهجومي، في ظل تقديمه أداء أكثر من رائع.
وشارك هيرنانديز في 20 مباراة مع الزعيم بمختلف البطولات الموسم الجاري مع كتيبة إنزاجي، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع اثنين آخرين.
وتسبب تيو في إحراج سالم الدوسري؛ قائد الهلال، بفضل الإضافة الهجومية القوية التي يقدمها على الجانب الأيسر، ما يعيق تحركات التورنيدو.
كذلك أحرج الفرنسي الثنائي البرازيلي ماركوس ليوناردو والأوروجواياني داروين نونيز؛ مهاجمي الهلال، في ظل تألقه في اللحظات الحاسمة، لتسجيل الأهداف، بينما يتبادران هما على إهدار الفرص السهلة.