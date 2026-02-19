IMAGO
"كان ذلك قرارًا سيئًا" - أنجي بوستيكوغلو يعترف بأن توليه منصب مدرب نوتنغهام فورست جاء "مبكرًا جدًا" بعد إقالته من توتنهام
بوستيكوغلو يأسف على عودته المتسرعة
كان رحيل بوستيكوغلو عن توتنهام صادمًا بشكل خاص، حيث جاء بعد أسابيع قليلة من إنهاء انتظار النادي الذي دام 17 عامًا للفوز بلقب بعد رفع كأس الدوري الأوروبي. على الرغم من هذا النجاح، وجد نفسه يعود إلى مقاعد البدلاء في سيتي جراوند بعد فترة وجيزة، وهي خطوة سيئة الحظ ينظر إليها الآن بندم شديد. في حديثه في بودكاست The Overlap، تحدث بوستيكوغلو بصراحة عن الحالة العاطفية التي دفعته إلى العودة سريعًا إلى التدريب في إيست ميدلاندز.
قال بوستيكوغلو: "كانت مسؤولية الوضع في فورست تقع على عاتقي. أعتقد أن الأمر كان يتعلق بضرورة توخي الحذر فيما تتمنى". "كان قرارًا سيئًا مني أن أذهب إلى هناك، وعليّ أن أتحمل مسؤولية ذلك. لا فائدة من إلقاء اللوم على التوقيت أو الظروف - ما كان يجب أن أذهب إلى هناك أبدًا. كان ذلك مبكرًا جدًا بعد توتنهام. ذهبت في وقت كانوا معتادين على القيام بالأمور بطريقة معينة، وعلى الرغم من أنني كنت سأقوم بالأمور بطريقة مختلفة، إلا أنني يجب أن أتحمل ذلك. كان ذلك خطئي. لا أحد آخر مسؤول عن ذلك.
"كانت المرة الأولى التي لم أعمل فيها منذ 20 عامًا، وكنت أشعر بالضياع. في فترة ما بين المواسم، عادة ما تكون مشغولًا - الانتقالات، فترة ما قبل الموسم، عقلك دائمًا مشغول. هذه المرة لم أكن كذلك، وشعرت بالضياع".
صراع ثقافي في سيتي جراوند
تتميز فترة ولاية بوستيكوغلو القصيرة، التي استمرت ثماني مباريات فقط، بانعدام التواصل مع الفريق والهرم الإداري. ومنذ ذلك الحين، أصبح فورست بمثابة باب دوار للمدربين، حيث خلف فيتور بيريرا مؤخرًا شون دايتش ليصبح رابع مدرب دائم للنادي في موسم فوضوي - وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز. أدرك بوستيكوغلو في وقت مبكر أنه ليس الشخص المناسب للبيئة الخاصة التي خلقها ماريناكيس في النادي.
وقال: "عادةً عندما تنضم إلى نادٍ ما، فإنهم يريدون التغيير. لكن الحقيقة هي أنني لا أعتقد أنهم كانوا يريدون حقًا ما كنت أقدمه". "لا أعتقد أنهم كانوا يريدون حتى إجراء مقابلة معي. لا بد أن شيئًا ما قد حدث وراء الكواليس، لأنه بعد الموسم السابق، لم يكن من الممكن أن يأتوا إليّ في الظروف العادية. لذا، فأنت لا تدخل بيئة عادية حيث يريد الجميع التغيير. رأيت مجموعة من اللاعبين وفكرت، يمكنني تغيير هذا الوضع بسرعة. لكن من الناحية الاستراتيجية، لم يكن هذا ليحدث أبدًا. بحلول الوقت الذي بدأنا فيه لعب المباريات التنافسية، لم نحصل على أي زخم. لا عجب أن المشجعين لم يتواصلوا معي أبدًا. حتى اللاعبون كانوا بعيدين بعض الشيء".
الطلب على نتائج فورية
تم طرد الأسترالي في النهاية بعد 19 دقيقة فقط من هزيمة فريقه أمام تشيلسي، وهي الهزيمة الرابعة على التوالي لفريقه. وفي معرض تعليقه على طبيعة مجلس إدارة فورست السريع في اتخاذ القرارات، أقر بوستيكوغلو بالضغط الشديد الذي يمارسه ماريناكيس. "المالك يريد الفوز فقط - مهما كان الثمن. يمكنك أن تقول ما تريد عنه، لكنهم ربما لن يكونوا في الدوري الممتاز بدونه. لكنه يريد نتائج فورية"، أضاف الأسترالي، الذي فشل في تحقيق أي فوز خلال فترة توليه المنصب.
وقارن ذلك بالصبر الذي حظي به خلال فترة عمله الأكثر نجاحًا في شمال لندن، حيث أدى تجاوز العواصف إلى إحراز تقدم. "لكن كل مدرب يحتاج إلى المرور بفترة صعبة. هكذا تتعرف على الناس - اللاعبين والموظفين والمشجعين. عليك أن تعيش هذه التجربة. في توتنهام، فعلنا ذلك. مررنا بفترة صعبة وحصلنا على المكافأة. بعد ذلك، أصبح هؤلاء اللاعبون في قبضة يدي"، أوضح بوستيكوغلو.
الدروس المستفادة بالطريقة الصعبة
في النهاية، يعتقد بوستيكولو أن رغبته في إثبات نفسه سرعان ما تغلبت على الحاجة إلى توخي الحذر. اعترف المدرب المخضرم أنه كان عليه أن يدرس المشاكل الهيكلية عن كثب قبل التوقيع على العقد. واختتم قائلاً: "في النهاية، عليّ أن أتحمل المسؤولية. اتخذت قرارًا بناءً على عدم العمل ورؤية مجموعة من اللاعبين اعتقدت أنني أستطيع تحسينهم. هذا أعمى بصيرتي عن الواقع - لم يكن الأمر لينجح على المدى الطويل. حتى لو فزت ببعض المباريات، لما استمر الأمر".
وأضاف: "بالنظر إلى الوراء، لا أعرف ما الذي كنت أفكر فيه. كان يجب أن أجري مناقشات أكثر شمولاً قبل قبول الوظيفة. لكنني كنت دائماً من النوع الذي يقول: دعوني أبدأ العمل وسأريكم". مع تراجع فورست حالياً بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط، يستمر عدم الاستقرار الإداري في مطاردة سيتي جراوند، بينما يترك بوستيكوغلو يتأمل في عيب نادر في سيرته الذاتية كمدرب.
