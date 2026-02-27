"كان الأمر صعبًا عندما وصل إريك تين هاج" - نجم مانشستر يونايتد السابق آرون وان-بيساكا ينتقد الرسائل المتضاربة من المدرب الهولندي قبل انتقاله إلى وست هام

يتذكر مشجعو مانشستر يونايتد وان-بيساكا بفضل قدرته الدفاعية الفائقة في المواجهات الفردية، على الرغم من أنه واجه صعوبة في الحفاظ على مكانه في الفريق، حيث خاض منافسة مثيرة مع ديوغو دالوت حتى قرر مغادرة أولد ترافورد في عام 2024 للانضمام إلى وست هام مقابل 15 مليون جنيه إسترليني. خلال خمسة مواسم، شارك في 120 مباراة من أصل 190 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. أنهى مسيرته مع الفريق بتسجيل هدفين وتقديم 13 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، وفاز بكأس كاراباو في عام 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2024.

في حديثه إلى صحيفة ديلي ميل، تحدث وان-بيساكا بصراحة عن الفترة التي قضاها في مانشستر يونايتد وكشف عن بعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول علاقته بمدربيه.