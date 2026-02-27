Getty Images Sport
ترجمه
"كان الأمر صعبًا عندما وصل إريك تين هاج" - نجم مانشستر يونايتد السابق آرون وان-بيساكا ينتقد الرسائل المتضاربة من المدرب الهولندي قبل انتقاله إلى وست هام
فترة تقلب أداء وان-بيساكا في مانشستر يونايتد
يتذكر مشجعو مانشستر يونايتد وان-بيساكا بفضل قدرته الدفاعية الفائقة في المواجهات الفردية، على الرغم من أنه واجه صعوبة في الحفاظ على مكانه في الفريق، حيث خاض منافسة مثيرة مع ديوغو دالوت حتى قرر مغادرة أولد ترافورد في عام 2024 للانضمام إلى وست هام مقابل 15 مليون جنيه إسترليني. خلال خمسة مواسم، شارك في 120 مباراة من أصل 190 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. أنهى مسيرته مع الفريق بتسجيل هدفين وتقديم 13 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، وفاز بكأس كاراباو في عام 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2024.
في حديثه إلى صحيفة ديلي ميل، تحدث وان-بيساكا بصراحة عن الفترة التي قضاها في مانشستر يونايتد وكشف عن بعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول علاقته بمدربيه.
- Getty Images Sport
وان-بيساكا "لم يستطع فهم" خطة تين هاج بالنسبة له
قال وان بيساكا: "كان الأمر صعبًا عندما وصل إريك تين هاج - فور وصوله، أخبرني أنني لست ضمن خططه. ولكن عندما حاولت المغادرة، قال إنه لا يريدني أن أرحل. لم أستطع فهم ذلك. كان ذلك صعبًا من الناحية النفسية، لأنه تركني أتساءل عما يجب أن أفعله بعد ذلك. فقط ركزت على عملي وأخبرت نفسي أن أستمر في التدريب، وأستمر في التحسن، وألعب لعبتي.
"كان من الصعب الحفاظ على الحماس، خاصة عندما تتدرب دون هدف واضح للعب. لكن الأشخاص من حولي أرشدوني إلى الطريق الصحيح وشجعوني على الاستمرار. في النهاية، تغيرت الأمور وبدأت تتحسن. يمكن القول إنني تغيرت أو تطورت تكتيكياً تحت قيادته، لأن ذلك كان ما يريده".
سولشاير هو مدرب مانشستر يونايتد المفضل لديه
كان سولشاير هو المدير الفني الذي تعاقد مع وان-بيساكا في الصيف نفسه الذي انضم فيه هاري ماجواير مقابل 80 مليون جنيه إسترليني. قال الظهير الأيمن إنه هو وجميع أعضاء الفريق كانوا على وفاق مع المدرب النرويجي، الذي عمل معه لمدة موسمين كاملين والأشهر الأربعة الأولى من موسم 2021-22، عندما تم إقالة سولشاير بسبب تراجع النتائج بشكل كبير. حل رالف رانجنيك محل سولشاير حتى نهاية الموسم، ولم يبد المدرب النمساوي ثقة كبيرة في وان-بيساكا.
وأوضح: "كانت علاقتي مع أولي جيدة منذ البداية. إنه شخص رائع وتفاهمنا جيدًا، وأعتقد أن بقية اللاعبين شعروا بنفس الشيء تجاهه. إنه من النوع الذي يدعمك على الفور. بمجرد أن يعطيك مهمة، فإن الأمر متروك لك لتثق بنفسك وتخرج وتنفذها.
من الواضح أننا نتحدث عن كرة القدم، وكل مدرب له تفضيلاته. قد يعجبون بك أو لا يعجبون بك، وهذا جزء من اللعبة. عندما جاء (رانجنيك)، لم تكن تلك أفضل فترة بالنسبة لي وكان هناك الكثير من الانتقادات حولي...".
- Getty Images Sport
وان-بيساكا يدعم كاريك للحصول على الوظيفة بشكل دائم
عمل وان-بيساكا مع مايكل كاريك في الثلاث مباريات التي أقيمت بين رحيل سولشاير ووصول رانجنيك. فاز يونايتد على أرسنال وفياريال وتعادل مع تشيلسي. استكمل كاريك من حيث توقف منذ أن خلف روبن أموريم في يناير، وفاز في خمس مباريات منها الفوز على مانشستر سيتي وأرسنال. ويعتقد وان-بيساكا أن لاعب وسط يونايتد السابق يجب أن يحصل على المنصب بشكل دائم.
قال وان-بيساكا: "إنه شخص يمكنك الوثوق به. كما أنه سيثق بك إذا وثقت به وبما يسعى إلى تحقيقه. إذا وثقت به، فسوف يثق بك. كان واضحًا جدًا فيما يريده منك. كان اللاعبون سعداء به وبالمباريات التي خاضها عندما كان مدربًا. مع عودته إلى النادي الآن، أصبحوا في وضع جيد كفريق. أعتقد أنه يجب أن يُمنح المنصب بدوام كامل. أعتقد أنه يستحق ذلك".
إعلان