"كانت خدعة وهناك ما يخفونه".. صحفي إسباني يشكك في سبب جلوس بيلينجهام على مقاعد البدلاء أمام أولمبياكوس

رغم أن ريال مدريد خرج بفوز مهم من مواجهته أمام أولمبياكوس - على أرض الأخير - بالجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026، فإن الحديث بعد المباراة لم يتركز على الأهداف أو الأداء، بل على قرار غريب أثار الكثير من الجدل، وهو عدم مشاركة جود بيلينجهام، بشكل أساسي بسبب شكوى آلام العضلات، ثم ظهوره في الشوط الثاني بشكل طبيعي.
هذا السؤال فتح بابًا كبيرًا للنقاش داخل الإعلام الإسباني، وخصوصًا بعد التصريحات القوية للصحفي المعروف ألفريدو ريلانيو، الذي شكك في قرار المدرب تشابي ألونسو، حيث يرى أن هناك شيء يدور خلف الكواليس لا يعلمه أحد.