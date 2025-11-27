Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
"كانت خدعة وهناك ما يخفونه".. صحفي إسباني يشكك في سبب جلوس بيلينجهام على مقاعد البدلاء أمام أولمبياكوس

الغموض يحيط بموقف بيلينجهام...

رغم أن ريال مدريد خرج بفوز مهم من مواجهته أمام أولمبياكوس - على أرض الأخير - بالجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026، فإن الحديث بعد المباراة لم يتركز على الأهداف أو الأداء، بل على قرار غريب أثار الكثير من الجدل، وهو عدم مشاركة جود بيلينجهام، بشكل أساسي بسبب شكوى آلام العضلات، ثم ظهوره في الشوط الثاني بشكل طبيعي.

هذا السؤال فتح بابًا كبيرًا للنقاش داخل الإعلام الإسباني، وخصوصًا بعد التصريحات القوية للصحفي المعروف ألفريدو ريلانيو، الذي شكك في قرار المدرب تشابي ألونسو، حيث يرى أن هناك شيء يدور خلف الكواليس لا يعلمه أحد.

    ما القصة؟

    قبل اللقاء، أعلن تشابي ألونسو، أن جود بيلينجهام يعاني من انزعاج في عضلات الساق، وأن الجهاز الفني فضل عدم الدفع به أساسيًا حفاظًا على سلامته البدنية، كان الحديث واضحًا، وبدت الأمور تسير بشكل طبيعي من وجهة نظر النادي، إذ ظهر اللاعب خارج التشكيلة الأساسية للمباراة بشكل يتماشى مع تصريح المدرب.

    وقال ألونسو، حينها في المؤتمر الصحفي للمباراة: "يعاني جود من بعض الألم، لن يكون جاهزًا للبدء، وسنرى ما إذا كانت هناك حاجة إليه في المباراة".

    لكن بعد مرور ساعة من المباراة، ظهر اللاعب الإنجليزي فجأة على خط التماس استعدادًا للدخول، ثم شارك في الدقيقة 61 بينما الفريق كان متقدمًا بأربعة أهداف لهدفين، في مشهد كان كافيًا لإثارة الكثير من النقاشات، خاصة وأن مشاركته لم توحِ بوجود أي معاناة عضلية خلال الدقائق التي لعبها.

    ونجح ريال مدريد، في الفوز على الفريق اليوناني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة شهدت تألق النجم الفرنسي كيليان مبابي، مسجلًا رباعية الفريق الملكي.

  • رواية غير مقنعة

    الصحفي الإسباني المخضرم ألفريدو ريلانيو، لم يتردد في الهجوم على الرواية الرسمية لسبب جلوس بيلينجهام على مقاعد البدلاء، وتصريحات المدرب تشابي ألونسو، واصفًا ما حدث بأنه "خدعة"، وأكد أن التفسير المقدم من النادي لا يتطابق مع ما شاهده الجمهور.

    وقال ريلانيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ما حدث كان خدعة، هناك شيء يخفونه، الحديث عن ألم في العضلات، ثم دخول اللاعب في وقت الفريق كان متقدمًا لا يبدو منطقيًا، المشهد لا يعكس حالة لاعب يعاني مشكلة عضلية، بل يشير إلى وجود سبب آخر لم يتم الكشف عنه".

    المزيد من الانتقادات

    إلى جانب الجدل حول مشاركته، لم يظهر جود بيلينجهام، بالشكل المطلوب خلال الدقائق التي لعبها أمام أولمبياكوس، وكان الأداء محدودًا، ولم يقدم إضافة واضحة للفريق، مما دفع الصحفي أنطونيو روميرو، إلى انتقاد مستوى اللاعب صاحب الـ 22 عامًا.

    وقال روميرو في تصريحات مع برنامج "إل لارجويرو": "بعد أن تخلصنا من هذا العبء بالفوز على أولمبياكوس، وهو أمر مهم، يواجه تشابي ألونسو بعض الشكوك في خط الوسط، والتي سيتعين عليه تبديدها في الأسابيع المقبلة، أعتقد أن بعض الشكوك تتزايد حول بيلينجهام، وهي ليست في صالحه أو صالح الفريق".

    وأضاف: "شعر ببعض الانزعاج قبل المباراة، لكنه عاد للمشاركة، هذا أمر غريب، صحيح. اللاعب الأساسي لا يلعب لأنه يعاني من ألم عضلي، لكنه يدخل بديلاً في الشوط الثاني".

    ما التالي لريال مدريد؟

    بعد الفوز على أولمبياكوس، واصل ريال مدريد، طريقه نحو قمة مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ووصل إلى النقطة الثانية عشر، في المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط عن آرسنال، متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة، والآن ستعود كتيبة الفريق الملكي إلى التركيز، على المواجهات المحلية في الدوري الإسباني.

    ويتصدر النادي الملكي جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، وذلك بعد مرور 13 جولة من المسابقة، حيث يأتي على القمة بفارق نقطة واحدة فقط عن غريمه الأزلي برشلونة، الذي استغل عثرات الميرنجي الأخيرة وقلص الفارق بينهما بعدما وصل إلى 5 نقاط.

    وفي الجولة المقبلة، يخرج ريال مدريد في مهمة صعبة عندما يحل ضيفًا على جيرونا بملعبه مونتليفي، وذلك يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025، وبعدها بـ4 أيام سيكون في مهمة أخرى خارج الديار عندما يزور ملعب "سان ماميس"، معقل فريق أتلتيك بيلباو، قبل أن يعود إلى "سانتياجو برنابيو" لاستضافة سيلتا فيجو وذلك يوم 7 ديسمبر 2025.

