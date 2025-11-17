مقامرة القرن وتشكيك الخصوم: كامب نو يعود لوقف الخسائر.. وأسعار التذاكر تخدم سردية لابورتا!

في بيان يمثل نهاية مرحلة من عدم اليقين، أعلن نادي برشلونة رسمياً اليوم، السابع عشر من نوفمبر 2025، عن عودته المرتقبة إلى ملعبه الأيقوني سبوتيفاي كامب نو.

بعد حصوله على ترخيص المرحلة "واحد-ب" من بلدية برشلونة، ستبدأ أولى فصول العودة يوم السبت المقبل، الثاني والعشرين من نوفمبر، في مواجهة أتلتيك بيلباو، بسعة أولية محددة بخمسة وأربعين ألفاً مشجع.

لكن هذه العودة تتجاوز مجرد حدث رياضي، بل هي خطوة اقتصادية مصيرية، إنها تمثل وقف نزيف مالي حاد قارب مئة مليون يورو في الموسم الواحد، وفي الوقت نفسه، هي تفعيل للرهان المالي الأضخم في تاريخ النادي: مشروع إسباي برشلونة، وهو المشروع الذي سيحدد ملامح مستقبل النادي لعقود قادمة.