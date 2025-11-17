Barcelona stadium feature GFXGOAL
مقامرة القرن وتشكيك الخصوم: كامب نو يعود لوقف الخسائر.. وأسعار التذاكر تخدم سردية لابورتا!

رسميًا: كامب نو يعود للحياة.. 45 ألف مشجع يبدأون القصة الجديدة أمام بيلباو!

في بيان يمثل نهاية مرحلة من عدم اليقين، أعلن نادي برشلونة رسمياً اليوم، السابع عشر من نوفمبر 2025، عن عودته المرتقبة إلى ملعبه الأيقوني سبوتيفاي كامب نو.

بعد حصوله على ترخيص المرحلة "واحد-ب" من بلدية برشلونة، ستبدأ أولى فصول العودة يوم السبت المقبل، الثاني والعشرين من نوفمبر، في مواجهة أتلتيك بيلباو، بسعة أولية محددة بخمسة وأربعين ألفاً مشجع.

لكن هذه العودة تتجاوز مجرد حدث رياضي، بل هي خطوة اقتصادية مصيرية، إنها تمثل وقف نزيف مالي حاد قارب مئة مليون يورو في الموسم الواحد، وفي الوقت نفسه، هي تفعيل للرهان المالي الأضخم في تاريخ النادي: مشروع إسباي برشلونة، وهو المشروع الذي سيحدد ملامح مستقبل النادي لعقود قادمة.

    الثقب الأسود في مونتجويك وتحليل الخسائر

    كان الانتقال إلى الملعب الأولمبي بمونتجويك ضرورة هندسية لا مفر منها لبدء أعمال هدم المدرج الثالث في كامب نو، لكن هذه الضرورة تحولت إلى كابوس مالي.

     تؤكد التقارير المالية للنادي والصحافة الاقتصادية أن موسم 2023-2024 وحده كبّد خزينة النادي خسائر إيرادات مباشرة من يوم المباراة تقارب مئة إلى مئة وثلاثة ملايين يورو.

    لم تكن المشكلة فقط في فارق سعة المقاعد، فالكارثة الحقيقية كانت في انهيار مصادر الدخل النوعية، إيرادات المقاعد الفاخرة وكبار الشخصيات، وهي مصدر الربح الأهم، كانت شبه منعدمة في مونتجويك.

    كما أن تجربة المشجع نفسها تأثرت؛ فصعوبة الوصول للملعب على التلة، والمقاعد المكشوفة التي تفتقر لسقف، وغياب الهالة التاريخية، أدت كلها إلى عزوف الجماهير. 

    متوسط الحضور الفعلي نادراً ما تجاوز أربعين ألف مشجع، معظمهم من الأعضاء المحليين ذوي التذاكر المخفضة.

    المعلم السياحي وعودة ماكينة الإيرادات

    هنا تكمن النقطة الجوهرية التي يغفلها الكثيرون، كامب نو ليس مجرد ملعب، بل هو ثاني أهم معلم سياحي في برشلونة. 

    ففي موسمه الأخير قبل الإغلاق، حقق متحف النادي وجولات الملعب إيرادات خيالية بلغت اثنين وأربعين مليون يورو، وهو المصدر الذي توقف تماماً في مونتجويك.

    مونتجويك اجتذب المشجع المخلص، لكن كامب نو يعود ليجذب السائح ذا الإنفاق العالي، وتثبت قائمة أسعار تذاكر مباراة العودة هذه الاستراتيجية بجلاء؛ فبينما تبدأ الأسعار من مئتي يورو لغير الأعضاء، تكشف الأسعار الرسمية عن قفزات هائلة تصل من 199 يورو إلى 449 يورو إلى 589 يورو باختلاف الدرجات، وألف يورو لمقاعد كبار الزوار.

    هذه الأرقام هي الدليل الأول على التحول من جذب الحضور إلى تعظيم الإيرادات، عودة النادي اليوم، حتى بسعة خمسة وأربعين ألف متفرج، هي أكثر ربحية بمرات من اللعب في مونتجويك، لأنها إعادة تشغيل للماكينة السياحية بأكملها.

    مشروع إسباي برشلونة والشكوك

    يواجه المشروع حملات تشكيك مستمرة، خاصة من جماهير المنافسين، تصفه بأنه مجرد تجديد للمدرجات بعد ظهور عدة صور من الملعب بعد الحديث عن افتتاحه.

    هذا التحليل يفتقر إلى الدقة الهندسية واللوجستية، والمقارنة مع مشاريع أخرى خاطئة؛ فمشروع برشلونة هو بناء مدني وهندسي يتطلب هدم أجزاء رئيسية وبناءها من جديد.

    حقائق المشروع تؤكد أنه ليس تجديداً بل تحولاً جذرياً، فخلافاً للتصور السائد، لم يتم تجديد المدرج الثالث القديم، بل تم هدمه بالكامل ويُعاد بناؤه من الصفر بتصميم هندسي مختلف تماماً يضيف حلقتين فخمتين لكبار الشخصيات.

    هذا وحده استدعى الخروج من الملعب، كما يتم بناء سقف معلق جديد بالكامل ليغطي مئة بالمئة من المقاعد البالغ عددها مئة وخمسة آلاف مقعد، بدلاً من السقف القديم الذي كان يغطي مدرجاً واحداً. 

    ويتم بناء حلقة خارجية جديدة بالكامل حول الهيكل القديم ستضم شرفات تطل على المدينة ومطاعم فاخرة، بالإضافة لتركيب شاشة الدائرية المعلقة بالسقف.

    المشروع أيضاً ليس الملعب فقط، بل مجمع متكامل يهدف لجعل المنطقة جاذبة طوال أيام السنة؛ حيث سيتم بناء ساحة "بالاوغرانا" جديدة بالكامل لفرق السلة واليد، وإنشاء منطقة "قرية برشلونة" التجارية والترفيهية التي تتضمن فندقاً جديداً ومكاتب إدارية.

    الرهان الأكبر ورأي المختصين في جراحة المليار ونصف

    يجمع المختصون الاقتصاديون على أن كامب نو بشكله القديم كان أصلاً غير منتج، يلتهم تكاليف صيانة ضخمة دون أن يوفر إيرادات الملاعب الحديثة، كان على النادي الاختيار بين الموت البطيء مالياً، أو إجراء جراحة خطيرة لإنقاذ مستقبله.

    المشروع ممول بالكامل بقرض ضخم يقارب المليار ونصف المليار يورو من شركات تمويل عالمية كبرى، هذا هو الرهان الأكبر في تاريخ الأندية. 

    يراهن النادي على أن الإيرادات الإضافية المتوقعة، والتي تصل إلى ثلاثمئة وأربعين مليون يورو سنوياً عند اكتمال المشروع، ستغطي القرض وتنقذ النادي. 

    وأسعار التذاكر التي تبدأ من مئتي وتصل إلى قرابة 500 يورو هي مجرد لمحة أولى عن كيفية تخطيط النادي للوصول إلى هذا الرقم الطموح.

    بيت القصيد: الخطوة الأولى في رحلة المليار

    عودة برشلونة يوم السبت، حتى بسعة خمسة وأربعين ألف متفرج، هي أكثر من مجرد خطوة رمزية، إنها الخطوة الأولى لوقف النزيف المالي، والبدء الفعلي في اختبار الرهان الأكبر.

    النجاح في الوصول للسعة الكاملة البالغة مئة وخمسة آلاف مقعد وتحقيق الإيرادات المتوقعة هو ما سيحدد مستقبل النادي وقدرته على المنافسة مالياً ورياضياً في العقد القادم.

