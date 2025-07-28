كامب نو الجديد اختبار لـ"قلب ليونيل ميسي" .. جوان لابورتا خدعك لكن لا للمبالغة أو تجاهل الحقائق المُرة!

جمهور برشلونة يدفع ثمن خلاف ميسي مع لابورتا..

جوان لابورتا أو "الرئيس الذهبي" - كما يحب لعشاق نادي برشلونة أن يطلقوا عليه -؛ أصبح يواجه العديد من الانتقادات، منذ العودة إلى رئاسة العملاق الكتالوني في مارس 2021.

تسمية لابورتا بـ"الرئيس الذهبي" جاءت أساسًا؛ بسبب الإنجازات الخالدة التي حققها فريق برشلونة الأول لكرة القدم، خلال فترة ولايته الأولى من 2003 إلى 2010.

لكن.. بعد عودته إلى رئاسة برشلونة في الولاية الثانية؛ دخل لابورتا في صداماتٍ عديدة مع أبرز أساطير النادي، إلى جانب إعطائه الكثير من الوعود التي لم تتحق على أرض الواقع.

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أبرز الأساطير الذين دخل لابورتا في صداماتٍ معهم، بعد عودته إلى رئاسة العملاق الكتالوني في 2021؛ هم: "رونالد كومان، تشافي هيرنانديز وليونيل ميسي".

وتلاعب رئيس برشلونة بكومان وتشافي، أثناء قيادة كل منهما للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ قبل أن يقرر إقالتيهما من المنصب، بشكلٍ رسمي.

أما ميسي.. أعطاه جوان لابورتا وعدًا أمام الجماهير ووسائل الإعلام، بتجديد عقده مع برشلونة، وذلك أثناء الانتخابات وبعد عودته لرئاسة النادي مباشرة في مارس 2021؛ لكنه لم ينفذ هذا الأمر.

ونتيجة لذلك.. رحل الأسطورة الأرجنتينية عن برشلونة في صيف 2021؛ حيث انتقل إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، دون أن يستطيع مسامحة لابورتا - حتى الآن -.

وتسلط النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها؛ الضوء على صدام ميسي ولابورتا، وحقيقة مبالغة الأسطورة الأرجنتينية بمعاقبة رئيس برشلونة..