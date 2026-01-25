Carrick SeskoGetty/GOAL
Gill Clark و علي رفعت

كاريك بدأ الحصاد مبكرًا.. ودروجو وكونيا يدقان أول مسامير نعش آرسنال!

فاجأ مانشستر يونايتد آرسنال يوم الأحد بفوزه على الجانرز 3-2 في ملعب الإمارات، ليحقق المدرب المؤقت مايكل كاريك فوزين من أصل مباراتين. هدف ليساندرو مارتينيز في مرماه منح آرسنال التقدم، لكن الضيوف ردوا بهدف من بريان مبيومو. ثم سجل دورجو والبديل كونيا هدفين رائعين ليحصدوا النقاط الثلاث ويضعوا حداً لآمال آرسنال في الفوز باللقب.

سيطر آرسنال على مجريات المباراة في الدقائق الأولى، لكنه احتاج إلى القليل من الحظ ليفتح باب التسجيل. أرسل بوكايو ساكا الكرة إلى مارتن أوديجارد في منطقة الجزاء، فسددها الأخير لتتجاوز سين لامينز حارس مرمى مانشستر يونايتد بفضل مارتينيز.

رد مانشستر يونايتد جيدًا على النكسة المبكرة، حيث أهدر برونو فرنانديش فرصتين. ثم جاء هدف التعادل من بريان مبيومو، الذي استفاد أيضًا من بعض الحظ. انقض النجم الكاميروني على تمريرة خاطئة من مارتن زوبيمندي وحافظ على رباطة جأشه ليتجاوز الحارس ديفيد رايا ويسجل هدف التعادل 1-1.

ثم اشتعلت المباراة في بداية الشوط الثاني عندما أضاء دورجو ملعب الإمارات بضربة مذهلة. مرر برونو فرنانديز الكرة إلى دورجو الذي سددها بقوة لتتجاوز رايا وتسكن الزاوية العليا من خارج منطقة الجزاء.

رد ميكيل أرتيتا بإجراء أربعة تغييرات على فريقه، حيث أشرك بن وايت وفيكتور جيوكيريس وإيبيريشي إيزي وميكيل ميرينو سعياً وراء التعادل. تبعه نوني مادويكي بعد ذلك بوقت قصير، حيث كافح آرسنال من أجل صنع فرص واضحة.

وربما كان من المحتم أن يأتي التعادل من كرة ثابتة. سجل ميرينو من مسافة قريبة بعد أن فشل لامينز في إبعاد الكرة من ركلة ركنية، لتصبح النتيجة 2-2. لكن رد الشياطين الحمر كان سريعًا وقاتلًا. استحوذ كونها على الكرة وسددها بضربة ملتفة أخرى لا يمكن إيقافها لتتجاوز رايا وتضمن بعد ظهرًا لا يُنسى للزوار.

إليكم في التالي تقييمات نجوم مانشستر يونايتد في مواجهة الليلة:

    حارس المرمى والدفاع

    سيني لامينز (7/10):

    أنقذ مرماه من رأسية مارتين زوبيمندي في الشوط الأول ومن ساكا في الشوط الثاني، لكنه لم يستطع التصدي للركلة الركنية التي سجل منها آرسنال هدف التعادل 2-2.

    ديوجو دالوت (6/10):

    قدم أداءً قوياً في مركز الظهير الأيمن وتنافس بشكل جيد مع لياندرو تروسارد.

    هاري ماجواير (8/10):

    كان صلبًا في الدفاع، حيث كانت قدراته الهوائية مطلوبة، وأخرج الكرة من منطقة الدفاع قبل أن يسدد دورجو الكرة بقوة في المرمى.

    ليساندرو مارتينيز (6/10):

    منح آرسنال التقدم عن غير قصد عندما تجاوز لامينز أثناء تداخله مع تيمبر. قام بتدخل رائع في الوقت المحتسب بدل الضائع لمنع هجوم آرسنال.

    لوك شاو (7/10):

    قام بعمل جيد جدًا في مواجهة ساكا على الجانب الأيسر لمانشستر يونايتد.

    وسط الملعب

    كاسيميرو (8/10):

    في الأشهر الأخيرة من مسيرته كلاعب في مانشستر يونايتد، لكنه قدم أداءً ممتازًا. كان مسيطرًا طوال المباراة وبدا أنه في كل مكان في بعض الأحيان.

    كوبي ماينو (7/10):

    مشاركة أخرى لماينو وأداء منضبط. يبدو أنه يزداد ثقة بنفسه، لكنه بدا متعبًا في الشوط الثاني، وهو أمر غير مفاجئ ربما نظرًا لقلة مشاركاته في المباريات مؤخرًا.

    الهجوم

    أماد ديالو (6/10):

    لم تكن هذه أفضل مباراة له بقميص مانشستر يونايتد، لكنه قدم بعض التمريرات الجيدة التي أزعجت رايا.

    برونو فرنانديش (6/10):

    سيشعر أنه كان يجب أن يسجل هدفًا، لكنه أهدر فرصتين رائعتين في الشوط الأول.

    بريان مبيومو (8/10):

    جعل ويليام ساليبا وجابرييل يمران بليلة صعبة وأظهر رباطة جأش كبيرة لتجاوز ديفيد رايا وتسجيل هدف التعادل، وهو هدفه التاسع هذا الموسم.

    باتريك دورجو (8/10):

    كان هادئًا إلى حد ما في الشوط الأول، لكنه سجل هدفًا رائعًا ليجعل النتيجة 2-1 لصالح مانشستر يونايتد.

    اللاعبون البدلاء والمدير

    ماتيوس كونجا (8/10):

    دخل من على مقاعد البدلاء وسجل هدف الفوز بضربة رائعة.

    بنيامين شيشكو (6/10):

    حاول دون جدوى إبعاد الكرة عن خط المرمى لكنه لم يستطع منع آرسنال من تسجيل هدف التعادل 2-2.

    مايكل كاريك (8/10):

    حافظ على نفس التشكيلة التي فازت على مانشستر سيتي وحقق فوزًا آخر مثيرًا للإعجاب. قراره باستبدال مبيومو بكونها أثمر أيضًا عن هدف رائع سجله البرازيلي.

