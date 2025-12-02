مدرب البرازيل يسحب الحصانة من الجميع .. فينيسيوس سلاح أنشيلوتي لإثبات "عدله" مع نيمار!

بعد مغادرته باريس سان جيرمان للانضمام إلى الهلال في عام 2023، تعرض نيمار لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي أثناء لعبه مع البرازيل وقضى ما يقرب من 18 شهراً في محاولة العودة إلى الملاعب. لم يتحقق انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين بالنجاح الذي كان يأمله الكثيرون، وبحلول يناير 2025، قرر العودة إلى وطنه، حيث عاد إلى سانتوس طامحاً في إحياء النادي وإنقاذ مسيرته الدولية.

لكن الواقع كان أقسى بكثير. لم يسجل نيمار سوى سبعة أهداف في 25 مباراة مع سانتوس، حيث سيطرت إعادة التأهيل على فترته الثانية في النادي بدلاً من العودة القوية. حالت الإصابات المتكررة والانتكاسات التي تعرض لها المهاجم دون استعادة إيقاعه وأعاقت آماله في العودة إلى المنتخب الوطني. مع بقاء فترة دولية واحدة فقط قبل بدء حملة البرازيل في كأس العالم، أصبح الوقت يداهم مستقبله.

أكد مدرب سانتوس خوان بابلو فوجفودا يوم الاثنين أن نيمار سيغيب مرة أخرى بعد أن شعر بألم شديد في ركبته قبل وأثناء المباراة الأخيرة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع إنترناسيونال. ومع ذلك، لعب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا رغم الألم ليقود سانتوس إلى الفوز 3-0 على سبورت في آخر مباراة له في الدوري البرازيلي، مما سمح للنادي بالخروج من منطقة الهبوط بفارق الأهداف.