كارلو أنشيلوتي لا يخطط لاستدعاء نيمار إلى منتخب البرازيل للمباريات الودية في مارس
خطة مارس للمنتخب البرازيلي
وفقًا لـ ESPN، فإن الخروج المبكر من بطولة الولاية لم يدفع نيمار بعيدًا عن الفريق من الناحية الفنية، ولكنه يعكس قرارًا مسبقًا. الحقيقة هي أن نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق لم يكن أبدًا جزءًا من الخطة الأولية للمباريات الودية المرتقبة. يركز أنشيلوتي على عملية إعادة بناء محددة تعطي الأولوية للاستعداد البدني على السمعة، خاصة مع اقتراب كأس العالم 2026.
من المقرر أن تسافر البرازيل إلى الولايات المتحدة لإجراء اختبارين مهمين ضد فرنسا وكرواتيا في مارس. تعتبر هذه المباريات، التي ستقام في بوسطن وأورلاندو، بمثابة المختبر النهائي لأنشيلوتي قبل أن يلتزم بقائمة اللاعبين المشاركين في البطولة. ومع ذلك، قرر المدرب الإيطالي أن نيمار لن يكون جزءًا من هذه الفترة المحددة، مفضلًا أن يترك المهاجم يجد إيقاعه على مستوى النادي بعد تعافيه من إصابة طويلة الأمد.
يراقب الجميع في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) حالة نيمار وتطوره على أرض الملعب، لكن الخطة لم تكن أبدًا إشراكه في المباريات النهائية قبل الاستدعاء النهائي. كان من المتوقع أن يعود المهاجم تدريجيًا في فبراير، ويستعيد إيقاعه بعد الإصابة، ويتطور مع سانتوس قبل أن يتذكره المنتخب الوطني مرة أخرى. بالنسبة لأنشيلوتي، تظل الأولوية هي رؤية كيفية انسجام عناصر الفريق الأخرى بدون نقطة التركيز التقليدية في الهجوم.
أنشيلوتي يحافظ على نهجه الحذر
على عكس بعض أسلافه، لا يبدو أن أنشيلوتي يشعر باليأس بشأن توفر اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا. حافظ المدرب الإيطالي على موقف شفاف بشأن ما هو مطلوب للعودة إلى القميص الأصفر، وأصر على اللياقة البدنية المتميزة. وفقًا لتقييمات الطاقم الفني لأنشيلوتي، ليس من الضروري معرفة كيف سيتأقلم نيمار مع مجموعة المنتخب الوطني. هذا الأمر ليس موضع نقاش. لا يزال الخطة كما هي: تقييم، في مايو، ما إذا كان النجم في حالة بدنية تسمح له بالمنافسة في كأس العالم بالطريقة التي تحتاجها البرازيل.
حافظ أنشيلوتي على الباب مفتوحًا أمام لاعب سانتوس، ولكن بشرط أن يقدم ما هو متوقع بدنيًا من لاعب دولي حديث. سيتوقف كل شيء على تطور حالته حتى الأيام التي تسبق الإعلان النهائي عن تشكيلة المنتخب. إذا كان نيمار في حالة بدنية وتقنية جيدة، فسيتم النظر في ضمه. وإلا، فسوف يفوت فرصة المشاركة في كأس العالم الرابع في مسيرته بعد مشاركاته في 2014 و2018 و2022.
تحويل التركيز إلى الثغرات التكتيكية
بينما لا يزال الجمهور البرازيلي مهووسًا بالمهاجم الأسطوري، يعمل الجهاز الفني بهدوء على قضايا أكثر إلحاحًا تتعلق بأفراد الفريق. لا تزال هناك علامات استفهام كبيرة حول عمق الفريق، لا سيما في القطاعات الدفاعية. على الرغم من الضجة حول النجم، فإن تركيز اللجنة في الوقت الحالي ينصب على البحث عن حلول للمراكز التي لا تزال شاغرة في الفريق: كلا الظهيرين، البدلاء لماركيهوس وغابرييل ماغالهايس في قلب الدفاع، البديل لبرونو غيمارايس، وكذلك تحديد المهاجمين.
مارس للتقييم، مايو لنيمار
تم تصميم فترة الانتقالات في مارس خصيصًا لتقديم إجابات لهذه الألغاز التكتيكية بدلاً من أن تكون بمثابة عودة للرمز الوطني. ولحل هذه الشكوك، سيستخدم أنشيلوتي وزملاؤه المباريات الودية في 26 و31 مارس. يعتقد الطاقم الفني أنه يعرف بالفعل ما يقدمه نيمار، وبالتالي، من الأفضل استغلال هذا الوقت في تقييم اللاعبين الاحتياطيين في التشكيلة. أما بالنسبة لإدراج النجم في خطط الصيف، فقد تم تأجيل القرار النهائي إلى مايو.
