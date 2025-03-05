هربًا من سجن كارلو أنشيلوتي .. خطة لرحيل ثنائي ريال مدريد إلى الدوري الألماني

AFPزهيرة عادلهربًا من سجن كارلو أنشيلوتي .. خطة لرحيل ثنائي ريال مدريد إلى الدوري الألمانيانتقالاتإندريك فيليبيأردا جولرريال مدريدآينتراخت فرانكفورتلايبزيجالدوري الألمانيالدوري الإسباني – لا ليجاريال مدريد يتطلع لإعارة الشباب للمساعدة في تطويرهم، مع اهتمام أندية البوندسليجا.المقال يستمر أدناهالمقال يستمر أدناهالمقال يستمر أدناهالموضوع يُستكمل بالأسفليمكن أن يتوجه إندريك وجولر إلى الدوري الألماني على سبيل الإعارة مدريد تريد منهم أن يجدوا وقت لعب منتظم الثنائي المراهق ليسوا لاعبين ثابتين تحت قيادة كارلو أنشيلوتي تابع GOAL على واتساب! 🟢📱