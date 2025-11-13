"التعادل يعني بداية الأزمة" .. كارلو أنشيلوتي يبدي رأيه في مستوى ريال مدريد مع ألونسو

انتقل ألونسو إلى مدريد في الصيف بعد رحيله عن نادي باير ليفركوزن في الدوري الألماني ليحل محل أنشيلوتي. أنشيلوتي البالغ من العمر 66 عامًا يعمل حاليًا مدربًا للمنتخب البرازيلي.

وقال أنشيلوتي إنه يشاهد جميع مباريات ريال مدريد "لأنني أريد أن أرى أداء اللاعبين البرازيليين. أعتقد أن الفريق يلعب بشكل جيد للغاية. لقد فازوا في معظم المباريات". لكن الضغط في ريال مدريد هائل. "أحد الأشياء التي تعلمتها هو أن التعادل هنا يعني بداية أزمة. يجب أن تعتاد على ذلك".