"كارثة" نيمار! نجم البرازيل يتعثر مع خروج سانتوس من بطولة كامبيوناتو باوليستا، ليصبح حلم كأس العالم معلقا بخيط رفيع

سارع مدرب سانتوس خوان بابلو فوجفودا إلى الدفاع عن لاعبه الشهير رقم 10 بعد المباراة، حيث قال للصحفيين: "نيمار في حالة بدنية جيدة جداً. إنه يكمل جميع الحصص التدريبية، وقد لعب اليوم أول 90 دقيقة له هذا العام. بصراحة، لدي ثقة كبيرة به.

"ستتحسن لعبته مع كل مباراة. لدي ثقة كبيرة به، كما هو الحال مع كل لاعب في الفريق. لكنه سيحفز اللاعبين الآخرين وسيضغط على نفسه لتحقيق الأهداف التي حددها، سواء في سانتوس أو مع المنتخب الوطني".

لا يزال نيمار يحظى بالدعم للانضمام إلى تشكيلة البرازيل في كأس العالم، بفضل مهاراته الرائعة التي تمكنه من اختراق أي دفاع. وقال زميله كليبرسون لـ GOAL مؤخرًا: "أريد حقًا أن أرى نيمار في كأس العالم. من حيث اللياقة البدنية، فهو متأخر عن الجميع الآن - بسبب الإصابات، ولأنه لم يلعب كثيرًا في العام الماضي.

"بمجرد أن يبدأ هذا الشاب في استعادة لياقته البدنية، سيكون بإمكانه تقديم مساعدة كبيرة بفضل موهبته. لن يشارك في كأس العالم وهو في كامل لياقته البدنية، ولكن عندما تبدأ البطولة، خاصة في ظل الوضع الحالي، سيكون بإمكانه تقديم أداء جيد لأنه أكثر اللاعبين موهبة في البرازيل. هناك لاعبون آخرون في مستوى جيد، ولكن لا أحد يستطيع أن يفعل ما يستطيع هذا الشاب أن يفعله.

"يحتاج إلى الوصول إلى مستوى جيد من اللياقة البدنية، واللعب لفترات طويلة والبقاء على أرض الملعب. عندما أنظر إلى جميع اللاعبين البرازيليين، لا أجد أحداً مثله. حسناً، يمكننا التحدث عن فيني جونيور أو رافينها أو إستيفاو، ولكن الأشياء التي يستطيع نيمار القيام بها بالكرة تجعل من الصعب مراقبة تحركاته. نيمار هو أقرب لاعب رأيته إلى رونالدينيو".