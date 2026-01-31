Getty Images Sport
خوفًا من كارثة جوية .. آرسنال يضع نفسه تحت الضغط في صراع البريميرليج قبل مواجهة ليدز
الطقس يتسبب في فوضى قبل عطلة نهاية الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز
يُعرف مطار ليدز برادفورد بأنه وجهة صعبة في الظروف السيئة بسبب موقعه المكشوف والمرتفع، وأفادت المصادر أن المخاوف بشأن الرؤية دفعت إلى اتخاذ هذا القرار.
ونتيجة لذلك، سافر ميكيل أرتيتا وفريقه بالحافلة عبر الطريق السريع M1، متعاملين مع التأخيرات المعتادة في حركة المرور، بدلاً من السفر في رحلة جوية قصيرة داخلية.
تأتي هذه الاضطرابات في وقت يسعى فيه آرسنال إلى استقرار أدائه في الدوري. أدت الهزيمة في نهاية الأسبوع الماضي إلى تقلص صدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أربع نقاط بعد فوز كل من مانشستر سيتي وأستون فيلا.
أرتيتا واثق من قدرة الجانرز
في مؤتمره الصحفي قبل المباراة، شدد أرتيتا على أهمية المنظور والإيمان بالرغم من النكسات الأخيرة.
وقال أرتيتا: "بالتأكيد عندما تخسر مباراة، تنتابك مشاعر كثيرة لأن مجموعة اللاعبين على وجه الخصوص تتمتع بروح تنافسية عالية وتسعى إلى التميز، وعندما لا تحقق ذلك، تسأل نفسك أسئلة، وهذا ما فعلناه". لكنني أعتقد أن دوري هو إضفاء التفاؤل والواقعية على وضعنا الحالي. نادينا له تاريخ طويل جدًا، ومن الصعب جدًا العثور على لحظة في شهر فبراير نكون فيها في الوضع الذي نحن فيه الآن. نحن نقوم بالعديد من الأمور بشكل جيد جدًا، ولنركز على ذلك بشكل أساسي. بالتأكيد نريد أن نتحسن، نريد أن نكون أفضل في كل المجالات، ولكن مع هذا الشعور بالثقة بالنفس والقناعة بأننا على الطريق الصحيح".
الطيران شائع في الدوري الإنجليزي الممتاز الحديث
قد يسخر بعض المشجعين من حقيقة أن آرسنال لن يستقل طائرة فاخرة إلى يوركشاير قبل مباريات نهاية الأسبوع. ومع ذلك، فإن معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تمتلك طائرة مستأجرة تستخدمها للسفر داخل البلاد، خاصة من العاصمة إلى ما وراء ميدلاندز.
ولكن سيتمتع آرسنال براحة تامة على متن الحافلة، حيث أن معظم وسائل النقل الحديثة مزودة بأجهزة تلفزيون ومقاعد قابلة للانحناء ومساحة واسعة للأرجل.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يدخل آرسنال مباراة ليدز بعد ثلاث مباريات دون فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل مع ليفربول ونوتنجهام فورست قبل أن يخسر أمام مانشستر يونايتد في المباراة الأخيرة. وسيواجه منافسه توتنهام في نهاية الشهر في ما قد يكون صدامًا كبيرًا في شمال لندن.
