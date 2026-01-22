Qarabag KloppGoal Ar Only GFX
"جوارديولا الأذربيجاني" راقب كلوب وتعلم منه .. السر وراء طفرة كاراباج التي يهددها ليفربول في دوري الأبطال

مشاركة مميزة لكاراباج والفريق على أعتاب دخول التاريخ من أوسع أبوابه في دوري أبطال أوروبا

دعنا نتجاهل أول 8 مراكز في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، لأن أغلبها يبدو منطقيًا رغم وجود توتنهام ونيوكاسل على حساب عمالقة مثل مانشستر سيتي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

ما جئنا للحديث عنه هو الفريق صاحب المركز الثامن عشر بـ10 نقاط، ويفصله 3 نقاط فقط عن هذا الثلاثي العملاق ومعهم تشيلسي ونيوكاسل وباريس سان جيرمان أصحاب المراكز من الثامن إلى السادس.

إنه الفريق الأذربيجاني كاراباج أغدام، اسم سمعناه من قبل، وكانت أغلب مشاركاته عابرة، يشاكس هنا وهناك دون إحداث أي تأثير يذكر، ولكن هذه المرة تبدو مختلفة.

كاراباج حقق مفاجأة مدوية أمس، الأربعاء، جعلته من المرشحين بقوة للتأهل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال من خلال مواجهة فاصلة، حيث تفوق على آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 3/2 في إطار الجولة السابعة.

تلك المفاجأة جعلته يتفوق على فرق تبدو أكبر من ناحية الإمكانيات والتاريخ الأوروبي، وعلى رأسها نابولي وباير ليفركوزن ومارسيليا وأياكس أمستردام، رغم أن القيمة السوقية لجميع لاعبي الفريق بأكمله تصل إلى 28.65 مليون يورو فقط! وهو مبلغ يمكن دفع أكثر منه لضم لاعب متوسط المستوى في الدوريات الكبرى.

    دعونا نتعرف أكثر على هذا النادي

    انتصار الأمس أظهر شخصية كاراباج، وأنه فريق يمكنه العودة وتغيير السيناريو أكثر من مرة، حيث سجل أولًا وتعادل فرانكفورت، بل تقدم الفريق الألماني وأحرز أصحاب الأرض هدفين حاسمين فيما بعد، أحدهما كان في اللحظات الأخيرة بهلول مصطفى زاده.

    إنها شخصية البطل .. نعم، لأن كاراباج هو المسيطر على البطولات المحلية في أذربيجان برصيد 12 لقبًا، بفارق 3 ألقاب عن نيفتشي باكو.

    المعلومة المفاجئة، هي أن بهلول مصطفى زاده صاحب هدف فرانكفورت، هو أول لاعب أذربيجاني يسجل في دوري أبطال أوروبا على الإطلاق، لأن الفريق دائمًا ما يعتمد على المحترفين من خارج البلاد.

    الغريب أن كاراباج فعل كل ذلك في أوروبا، وهو ليس الأفضل في أذربيجان حاليًا، بحلوله في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بـ36 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن "صباح إف كي".

    الاستقرار هو عنوان هذا النادي، حيث يعتمد على المدرب قربان قربانوف، الذي يحتفظ بمنصبه منذ عام 2008، وهو زمن طويل وبعيد للغاية يجعله يسير على نهج الثنائي السير أليكس فيرجسون والفرنسي أرسين فينجر.

    قربانوف يُعرف بلقب "جوارديولا أذربيجان"، ولعل ذلك هو السر وراء استمراره بهذا الفريق لهذه المدة الطويلة، حيث يميل إلى لعب كرة هجومية والاعتماد على الاستحواذ، خاصة وأنه كان مهاجمًا في مسيرته كلاعب ويأتي بالمركز الرابع ضمن الهدافين التاريخيين بالدوري المحلي بـ115 هدفًا مع نادي نيفتشي.

    تأثير كلوب والمدرسة الألمانية

    قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت، أجرت مجلة "كيكر" الألمانية مقابلة مطولة مع قربان قربانوف مدرب كاراباج، واحتفت به بعد قيادته الفريق للتواجد في البطولات الأوروبية للموسم الثاني عشر على التوالي.

    وقال قربانوف عن مصدر إلهامه:"في شهر أغسطس 2010 أثناء مباريات الملحق المؤهل للدوري الأوروبي، حرصنا على تطوير علاقاتنا مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وهو ما جعلني أحتك كثيرًا بمدرب الفريق الأسبق يورجن كلوب".

    وأضاف:"حرصت على مراقبة حصصه التدريبية لأيام طويلة، كما ناقشت معه العديد من الأمور التكتيكية، كانت تجربة لا تقدر بثمن، وأرسل له كل تحياتي بسببها".

    وعن تأثره بالمدرسة الألمانية:"الأمر يتعلق بالانضباط الداخلي الصارم، والتحلي بأقصى درجات التركيز، قوة هذه المدرسة تكمن في العقلية التي يتم غرسها في الشباب الصغير، والاعتماد على العمل الجماعي بدلًا من الفردي".

    كاراباج سبق أن أجاد أمام الألماني، بتحقيقه التعادل أمام باير ليفركوزن 2/2 في عام 2024، وخرج وقتها تشابي ألونسو مدرب الفريق السابق للإشادة بخصمه الذي يستمر في التطور سنة بعد الأخرى.

    خلفية سياسية لكاراباج

    بغض النظر عن فلسفة مدربه، يجب التطرق إلى طبيعة كاراباج كرمز سياسي في أذربيجان، وانتماء النادي لمدينة أغدام التي عانت كثيرًا في الحروب السابقة.

    كاراباج يلعب بعيدًا عن مقره في أغدام، ويخوض مبارياته في العاصمة الأذربيجانية باكو، مما جعله يحصل على مكانه خاصة، نظرًا لظهوره المستمر في المسابقات الأوروبية، حتى وإن لم يلفت الأنظار بهذا الشكل مثلما يحدث الآن.

    اللعب بعيدًا عن المنزل يبدو صعبًا، ولكن ذهاب الفرق الأوروبية إلى باكو ودولة أذربيجان يمنح كاراباج ميزة قوية في شعور الخصوم بالتعب والإرهاق قبل خوض المباريات من الأساس، وذلك لعدة عوامل أهمها المسافة الطويلة وفارق التوقيت.

    النادي يحصل على دعم مادي هائل من شركة "أزيرسون"، وهي واحدة من أهم الكيانات في البلاد، مما يعطي الجميع حالة من الاستقرار المادي الذي يفوق باقي المنافسين المحليين بمسافة كبيرة للغاية.

    الطموح في كاراباج لا يقتصر فقط على النجاح المحلي، الجميع أصبح ينتظر ما سيفعله الفريق قاريًا باعتباره الممثل الأبرز والأهم في تاريخ البلاد، ولكن مهمته الأخيرة ستكون في غاية الصعوبة.

    المواجهة الأخيرة في الجولة الثامنة من دوري الأبطال سُتلعب أمام ليفربول، ليس في باكو، بل على ملعب أنفيلد معقل الفريق الإنجليزي، وهي مباراة حاسمة للطرفين.

    ليفربول يحتاج للفوز لتأمين مكانه والتأهل بشكل مباشر لدور الـ16 ضمن أول 8 مراكز، وكاراباج يريد الحفاظ على حظوظه في دخول الملحق .. والجميع في أذربيجان سينتظر ما ستسفر عنه هذه المعركة.

