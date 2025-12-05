كأس العرب 2025 | اتُهم بالتعالي بسبب تصريحه المثيرة للجدل .. مدرب مصر يعتذر إلى الكويت: هذا كان قصدي!

وأثار حلمي طولان جدلًا، خلال تصريحه في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الجولة الأولى، حيث قال إن منتخب مصر كان يستطيع تسجيل 5 أهداف في مرمى الكويت، بالشوط الأول، ومثلها في الشوط الثاني، ولكن إذا لم يسجل فسيتم معاقبته.

وتعادلت مصر والكويت بنتيجة (1-1)، في الجولة الأولى، حيث تقدم الأزرق بهدف فهد الهاجري في الدقيقة 64، بينما وقّع محمد مجدي أفشة على هدف التعادل للفراعنة من ركلة جزاء، بالدقيقة 87، في مباراة شهدت ركلة جزاء أهدرها عمرو السولية للمصريين في الشوط الأول.

التصريح الذي أدلى به حلمي طولان، أثار غضبًا كويتيًا، حيث تم اتهامه بـ"التعالي"، ووصفه وكأنه يتحدث عن كرة يد، وليست كرة قدم، خاصة وأن المنتخب الكويتي أجبر نظيره المصري على التسجيل في وقت متأخر، وخروجه محتفلًا بنقطة التعادل.