"ألمانيا والنمسا فعلوها مع الجزائر" .. نجم تونس السابق يتهم سوريا وفلسطين بإحياء "فضيحة خيخون" في كأس العرب!

تعرّض المنتخب التونسي للسيناريو "الأسوأ"، الذي حرمه من التأهل في كأس العرب 2025، مكتفيًا بفوز وحيد "شرفي" كتب نهاية رحلته مبكرًا من دور المجموعات.

المجموعة الأولى شهدت تأهلًا تاريخيًا لمنتخبي قطر وسوريا، إلى ربع نهائي كأس العرب، فيما ودّع منتخبا تونس وقطر "المضيف"، البطولة من الباب الخلفي.

وكان منتخب تونس قد حقق فوزًا عريضًا على قطر بنتيجة (3-0)، في الجولة الأخيرة، إلا أنها لم تشفع في تأهله، بعد تعادل سوريا وفلسطين "سلبيًا"، والذي ضمن لهما التأهل إلى ربع النهائي على حساب نسور قرطاج.

وحقق منتخب فلسطين، إنجازًا تاريخيًا، بالتأهل لأول مرة في ربع نهائي كأس العرب، فضلًا عن صدارة المجموعة، بعدما حصد "5" نقاط، ليتفوق بفارق الأهداف عن سوريا "الوصيف"، فيما بقي رصيد تونس عند 4 نقاط، ليحل ثالثًا ويودع البطولة، برفقة قطر، المتذيلة بنقطة واحدة.