رد فراس تيت، رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، على وصف التعادل السلبي بين سوريا وفلسطين في ختام دور المجموعات في كأس العرب بالمؤامرة، كما علّق على تصريحات النجم عمر السومة وكشف سبب تفضيله مواجهة السعودية بدلًا من المغرب في دور الـ8. فما الذي قاله؟
"لهذا أتمنى مواجهة السعودية" .. رئيس الاتحاد السوري يرد على وصف التعادل مع فلسطين بالمؤامرة ويُعلق على كلام السومة!
ما القصة؟
شهدت المجموعة الأولى في كأس العرب تأهلًا تاريخيًا لمنتخبي قطر وسوريا إلى ربع النهائي، فيما ودّع منتخبا تونس وقطر "المضيف"، البطولة من الباب الخلفي.
وكان منتخب تونس قد حقق فوزًا عريضًا على قطر بنتيجة (3-0)، في الجولة الأخيرة، إلا أنها لم تشفع في تأهله، بعد تعادل سوريا وفلسطين "سلبيًا"، والذي ضمن لهما التأهل معًا إلى ربع النهائي على حساب نسور قرطاج.
وحقق منتخب فلسطين، إنجازًا تاريخيًا، بالتأهل لأول مرة في ربع نهائي كأس العرب، فضلًا عن صدارة المجموعة، بعدما حصد "5" نقاط، ليتفوق بفارق الأهداف عن سوريا "الوصيف"، فيما بقي رصيد تونس عند 4 نقاط، ليحل ثالثًا ويودع البطولة، برفقة قطر، المتذيلة بنقطة واحدة.
فلسطين كانت قد هزمت قطر بهدف نظيف وتعادلت مع تونس بهدفين لكل فريق بعدما كانت متأخرة 2-0، فيما حقق السوريون انتصارًا لافتًا على تونس بهدف نظيف واحد قبل أن يتعادلوا سلبيًا مع أصحاب الملعب، ولذا كان تعادل المنتخبين معًا في الجولة الثالثة يصعد بهما لدور الـ8 فيما أي نتيجة أخرى قد تُطيح بأحدهما، ولذا غلب الحذر الدفاعي على المواجهة مساء أمس وهو ما دفع البعض لوصف ما حدث بالمؤامرة، ومنهم لاعب تونس السابق عمار الجمل وعديد الإعلاميين والمشجعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
رد رئيس الاتحاد السوري
فراس تيت حل ضيفًا على قناة الكأس القطرية وقد رد على تلك الاتهامات بشكل واضح وصريح، إذ أكد على حق منتخبي فلسطين وسوريا اللعب على التعادل وعدم الاندفاع والمغامرة بالهجوم تفاديًا للخسارة التي ستُدمر أحلام أي منهما.
وأضاف "التعادل كان يخدم الفريقين، ولذا من حق مدربي فلسطين وسوريا أن يتحفظا دفاعيًا. هذا أمر طبيعي، حق مشروع لأي منتخب أن يلعب لتحقيق الهدف المطلوب وهو التأهل للدور القادم".
تابع حول إمكانية صدور رد رسمي من جانبه على ما قيل "أبارك للقطريين والتونسيين التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، سنكون أول داعم لهم. لم يصدر أي شيء رسمي عن المنتخبين أو الاتحادين التونسي والقطري، ولذا لا داعي للرد من جانبنا عن أي مما يُقال".
أتم "بالنسبة لما يُثار في السوشيال ميديا، فنحن لا نرد هنا. نحن نحب المنتخبين القطري والتونسي، لكنه يبقى حق مشروع لنا ولمنتخب فلسطين اللعب بطريقة غير هجومية في الملعب. اللعب كان نظيفًا تمامًا ولكن غلب عليه الحذر الدفاعي وغاب عنه الضغط الهجومي، هذا حق طبيعي لنا أن نُحافظ على ما يؤهلنا للدور القادم".
الخصم القادم
المنتخب السوري سيُواجه متصدر المجموعة الثانية في ربع النهائي، فيما ستلتقي فلسطين مع وصيف نفس المجموعة.
المنتخب السعودي يتصدر حاليًا المجموعة الثانية بـ6 نقاط، ويُطارده المغربي بنقاطه الـ4، فيما تمتلك عُمان نقطة واحدة وأخيرًا يتذيل جزر القمر المجموعة دون أي نقاط.
الجولة الثالثة والأخيرة تشهد مواجهة السعودية والمغرب في صراع الصدارة، فيما يحتفظ المنتخب العُماني بأمل ضعيف يتمثل بانتصاره على جزر القمر بفارق جيد من الأهداف مع خسارة أسود الأطلس أمام الأخضر.
وعند سؤال رئيس الاتحاد السوري عن المنتخب الذي يُفضل مواجهته في دور الـ8 اختار المنتخب السعودي وبرر حديثه قائلًا "نحن منتخب شاب ومميز أظهر شخصية تُحترم في الملعب، قادرون على أن نكون خصمًا قويًا أمام أي منتخب آخر. نُفضل مواجهة السعودية لأن أسلوب لعبهم قريب منا ومعتادون عليه، فيما المغرب يلعب بطريقة أخرى ونسق مختلف كونه أحد منتخبات إفريقيا، لكننا مع هذا جاهزون لمواجهة أي منتخب، سواء كان المغربي أو السعودي".
الرد على عمر السومة
فراس تيت أكد على أن المنتخب السوري يتمتع بروح قتالية وحماس كبير لكن تأهله للدور القادم لم يكن لهذا السبب فقط، رافضًا تمامًا تجريد المنتخب من مستواه الفني المميز الذي قدمه خلال مباريات دور المجموعات.
رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم تطرق إلى أزمة عمر السومة، مهاجم فريق الحزم السعودي والهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، مع المنتخب مؤكدًا على أن حق الرد مكفول للمهاجم الفذ على أي شخص تحدث في شأنه مع المنتخب.
وأضاف "عمر لاعب كبير يحظى بحبنا واحترامنا ويتمتع بمكانة كبيرة لدى السوريين، المشاكل صغيرة جدًا ونحن قادرين على حلها أيًا كانت. السومة لديه الحق في الرد البناء الإيجابي على أي شخص علّق على موضوعه ضمن المعطيات التي لديه. ليس لدينا أي مشكلة في رده على كل من تحدث بحقه".
المسؤولون في اتحاد كرة القدم السوري وبينهم فراس التيت نفسه كانوا قد اتهموا السومة برفض دعوة المنتخب السوري، وذلك ردًا على دهشة الجمهور من غيابه عن قائمة سوريا في كأس العرب فيفا 2025.
المهاجم السوري نفى تمامًا رفضه تمثيل المنتخب السوري في كأس العرب، موضحًا أنه سيمتنع عن الحديث حاليًا وسيلتزم بدعم المنتخب ومؤكدًا أنه سيتحدث ويُوضح جميع الحقائق ويرد على كل تلك الاتهامات عقب انتهاء كأس العرب.