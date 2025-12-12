العراق والأردن | أفشل تجربة رونالدو وخطأ أرنولد لن ينفع أمام مبابي وهالاند .. احذر يا السعودي من "ذكاء" السلامي!

باختصار شديد، العراق لعب والأردن تأهلت، هكذا كان مجمل أحداث قمة ربع النهائي، من بطولة كأس العرب "FIFA قطر 2025"، والتي شهدت تأهل النشامى إلى دور الأربعة.

المنتخب الأردني أنهى رحلة أسود الرافدين، بهدف نظيف أحرزه علي علوان، من ركلة جزاء، في الدقيقة 41، من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية.

وضرب الأردن موعدًا مع المنتخب السعودي في نصف نهائي كأس العرب 2025، وذلك بعد نجاح الأخضر في حجز بطاقة الصعود على حساب فلسطين بنتيجة (2-1).