الرقصة الأخيرة لفتى الجزائر ولم يأتِ وقت اعتزالك يا حمدالله! .. نجوم كأس العرب الذين رفعوا شعار "نريد اللعب في المونديال"

في عالم كرة القدم، لا تتوقف الإثارة بانتهاء البطولة، وإنما يتم تسليط الضوء على هؤلاء الذين استغلوا الفرصة ليعلنوا عن أسمائهم بكل قوة، أمام الجماهير العاشقة للعبة، وهكذا هو الحال في بطولة كأس العرب "FIFA قطر 2025".

أسماء ليس شرطًا أن تكون جديدة في الملاعب، ولكنها خرجت من منطقة الظل، وتركت بصمة لا تنسى في تلك النسخة، بقطع النظر عن نتائج المنتخب، وهناك لاعبون كانت البطولة العربية لهم، بمثابة فرصة لاكتشاف أنفسهم من جديد، والرد على المنتقدين ومن يصفهم بـ"المنتهين".

موسم 2025-2026، الذي سبقته إجازة قصيرة بسبب تنظيم النسخة الأولى "الموسّعة" من كأس العالم للأندية، شهد إقامة بطولة كأس العرب، ومن ثم كأس أمم إفريقيا 2025، التي يستضيفها المغرب حاليًا، فيما ينتهي بالحدث الأكبر، عند إقامة بطولة كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، في أراضي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبالعودة إلى كأس العرب، فقد شهدت البطولة منافسات شرسة، وقدمت لنا مواهب كروية رائعة، في منتخبات "الصف الثاني"، والتي أثبتت بأنها تستحق أن تحمل راية بلادها في مونديال 2026.

وكان منتخب المغرب قد توج بكأس العرب 2025، بعد نهائي مثير مع الأردن، انتهى بفوز أسود الأطلس بنتيجة (3-2)، فيما قرر الفيفا، تقاسم منتخبي السعودية والإمارات، المركز الثالث، بعد إلغاء مباراتهم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتأهل 7 منتخبات عربية إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهم "الأردن، المغرب، تونس، مصر، الجزائر، قطر، السعودية"، فيما تبقى هناك فرصة لمشاركة ثامنة، إذا ما نجح منتخب العراق في التأهل عبر بطولة الفيفا الفاصلة.