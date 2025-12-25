Abderrazak Hamdallah Yacine Brahimi (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

الرقصة الأخيرة لفتى الجزائر ولم يأتِ وقت اعتزالك يا حمدالله! .. نجوم كأس العرب الذين رفعوا شعار "نريد اللعب في المونديال"

هل يشاركون في كأس العالم 2026؟

في عالم كرة القدم، لا تتوقف الإثارة بانتهاء البطولة، وإنما يتم تسليط الضوء على هؤلاء الذين استغلوا الفرصة ليعلنوا عن أسمائهم بكل قوة، أمام الجماهير العاشقة للعبة، وهكذا هو الحال في بطولة كأس العرب "FIFA قطر 2025".

أسماء ليس شرطًا أن تكون جديدة في الملاعب، ولكنها خرجت من منطقة الظل، وتركت بصمة لا تنسى في تلك النسخة، بقطع النظر عن نتائج المنتخب، وهناك لاعبون كانت البطولة العربية لهم، بمثابة فرصة لاكتشاف أنفسهم من جديد، والرد على المنتقدين ومن يصفهم بـ"المنتهين".

موسم 2025-2026، الذي سبقته إجازة قصيرة بسبب تنظيم النسخة الأولى "الموسّعة" من كأس العالم للأندية، شهد إقامة بطولة كأس العرب، ومن ثم كأس أمم إفريقيا 2025، التي يستضيفها المغرب حاليًا، فيما ينتهي بالحدث الأكبر، عند إقامة بطولة كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، في أراضي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبالعودة إلى كأس العرب، فقد شهدت البطولة منافسات شرسة، وقدمت لنا مواهب كروية رائعة، في منتخبات "الصف الثاني"، والتي أثبتت بأنها تستحق أن تحمل راية بلادها في مونديال 2026.

وكان منتخب المغرب قد توج بكأس العرب 2025، بعد نهائي مثير مع الأردن، انتهى بفوز أسود الأطلس بنتيجة (3-2)، فيما قرر الفيفا، تقاسم منتخبي السعودية والإمارات، المركز الثالث، بعد إلغاء مباراتهم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتأهل 7 منتخبات عربية إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهم "الأردن، المغرب، تونس، مصر، الجزائر، قطر، السعودية"، فيما تبقى هناك فرصة لمشاركة ثامنة، إذا ما نجح منتخب العراق في التأهل عبر بطولة الفيفا الفاصلة.

وفيما يلي، نستعرض أبرز الأسماء التي ظهرت في كأس العرب 2025، وأثبتت أنها تستحق فرصة للتواجد في كأس العالم..

  • Abderrazak Hamdallahx/EnMaroc

    عبد الرزاق حمد الله "المغرب"

    صحيح أنه أعلن عن قراره بالاعتزال دوليًا، عقب تتويج المغرب باللقب، ولكن مع تبقي "6" شهور، وفي حالة جاهزيته للعب، فإن حمد الله لا يزال يملك الفرصة للعودة من الاعتزال، والمنافسة على مقعد في كأس العالم، بعدما أثبت تألقه في كأس العرب.

    حمد الله كان يحمل على عاتقه، نفض أزمات الماضي، مع المغرب، ورغم أنه تعرض للاختبار الأصعب بـ"طرده" أمام عمان، في دور المجموعات، وإيقافه لمباراتين، إلا أنه عاد ليتحول إلى "نجم المشهد" ويقود الأسود للقب، بإحراز هدف وتمريرة حاسمة أمام الإمارات، في نصف النهائي، ثم تسجيل هدفين في شباك الأردن، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية.

  • Adil BoulbinaGetty

    عادل بولبينة "الجزائر"

    نجم الدحيل القادم بسرعة الصاروخ مع محاربي الصحراء، أطلّ على الجماهير بثلاثيته في مرمى الاتحاد، في دوري أبطال آسيا للنخبة، ثمّ كانت نقطة انطلاقته في كأس العرب، حيث قدم مستويات رائعة مع منتخب الجزائر.

    بين هدفين وتمريرة حاسمة أمام البحرين، ثم هدف في شباك الإمارات بربع النهائي، أثبت عادل بولبينة، صاحب الـ22 عامًا، بأنه ورقة رابحة، قرر بالفعل مدرب منتخب الجزائر الأول، فلاديمير بيتكوفيتش، الاعتماد عليها في كأس أمم إفريقيا 2025، حتى وإن شارك بديلًا.

    بولبينة يمتاز بانطلاقاته في الجانب الأيسر، والدخول إلى العمق، وإمكانية اللعب على الطرفين، ناهيك عن شراسته الهجومية، ببلوغ معدل تسديداته "4"، منها "1.5" على المرمى في كل مباراة.

  • Mohamed HrimatGetty

    محمد حريمات "المغرب"

    ربما لم يكن الكثيرون ليسمعوا عن ابن مدينة الرباط، قبل كأس العرب، إلا أن محمد ربيع حريمات، محور فريق الكرة بنادي الجيش الملكي، أثبت بأنه أحد الأوراق الرابحة في البطولة.

    لاعب وسط المغرب، صاحب الـ31 عامًا، ارتدى شارة قيادة أسود الأطلس، تحت قيادة المدرب طارق السكتيوي، فقدم بطولة رائعة، حيث كان بمثابة "المايسترو" الذي يتحكم في إيقاع اللعب، ويملك القدرة على تغيير مجريات المباراة لصالح بلاده، فضلًا عن انتشاره المذهل في منطقة Box To Box، والمساهمة في صناعة اللعب.

    على مدار مشاركاته في 6 مباريات، بلغ معدل تسديداته "واحدة" لكل مباراة، كما قدم ما يعدل 0.7 تمريرة مفتاحية، فيما بلغت دقة تمريراته في منطقة الخصم (86%).

    حريمات شارك مع أسود الأطلس، في بطولتين فقط، وتوج بهما، بين كأس إفريقيا للمحليين (سجل فيها هدفين وتمريرتين حاسمتين)، وكأس العرب، ليثبت بأنه يستحق مقعدًا في كأس العالم 2026.

  • كرار نبيل لاعب الزوراء العراقي

    كرار نبيل "العراق"

    محور الزوراء صاحب الـ27 عامًا، قدم نفسه بأداء متميز مع العراق في كأس العرب، رغم الخروج من ربع النهائي، في ظل حفاظه على ثبات مستواه طوال مباريات البطولة، فضلًا أدواره الدفاعية والهجومية الفعّالة.

    ورغم أنه لا يعد عنصرًا أساسيًا في صفوف أسود الرافدين، خلال تصفيات كأس العالم، إلا أن تجربة الدفع به في كأس العرب، قد أعطت المدرب جراهام أرنولد، مؤشرًا، بأنه قد يصبح "رمانة الميزان" للأسود في بطولة الفيفا الفاصلة، من أجل تحقيق حلم الصعود إلى المونديال للمرة الأولى منذ 1986.

    وأثبت نبيل فعاليته الدفاعية، بعدما تمكن من تحقيق معدل استرداد الكرة (5.5) في كل مباراة، وكسب الكرة في الثلث الأخير (0.8)، فضلًا عن مهارته في كسب الالتحامات، التي بلغت (58%)، كما قدم معدل تمريرة مفتاحية واحدة، وتقديم تمريرات صحيحة بنسبة دقة (87%)، و2.3 كرة طويلة ناجحة في كل مواجهة.

  • Marwane SaadaneGetty

    مروان سعدان "المغرب"

    استطاع مدافع الفتح السعودي، أن يثبت بأنه أحد مفاتيح تتويج المنتخب بكأس العرب، بعدما قدم أداء دفاعيًا مذهلًا على مدار مشاركته في المباريات الست، حيث كان طارق السكتيوي يعتمد عليه بشكل أساسي، رغم أنه لم يمثل أسود الأطلس في نسخة البطولة العربية عام 2021.

    سعدان قبل كأس العرب 2025، كان يملك في جعبته 9 مباريات دولية مع منتخب المغرب، إلا أنه قدم أداءً مذهلًا كشف عن خبرته الكبيرة، فيما كانت أبرز مبارياته أمام السعودية في دور المجموعات، وسوريا في ربع النهائي، فضلًا عن صناعة تمريرة حاسمة في النهائي.

  • FBL-FIFA-ARAB-CUP-QAT-ALGAFP

    ياسين براهيمي "الجزائر"

    الجناح المخضرم الذي سجل في شباك كوريا الجنوبية وصنع أمام روسيا في مونديال البرازيل، ألا يحن ليمارس "الرقصة الأخيرة" مع منتخب الجزائر في كأس العالم 2026؟

    ولم يشارك ياسين براهيمي إلا في مباراة واحدة في تصفيات مونديال 2026، وكان في مستهل مشوار محاربي الصحراء، في يونيو 2024، ولم يعد لارتداء قميص الخضر إلا في كأس العرب، حيث صنع تمريرة حاسمة أمام البحرين، كما شارك في مباراتي العراق والإمارات في الأدوار الإقصائية.

  • كلمة أخيرة..

    هناك العديد من الأسماء التي كشفت الغبار عن موهبتها الرائعة، وأثبتت بأنها تستحق أن تدعم المنتخب الأول، في ظل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2026، فكانت كأس العرب خير اختبار لتلك المواهب أمام مدربي الكبار.

    برأيك عزيزي القارئ، من هم اللاعبون العرب الذين لا يشاركون مع المنتخب الأول بصورة أساسية، ويستحقون التواجد في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؟

