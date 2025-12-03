تلقى جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، ونظيره في المنتخب السعودي، هيرفي رينارد، رسالة تحذير واضحة بشأن نواف بوشل ووضعه في الفريقين، وذلك عقب مشاركته في فوز السعودية على عُمان في كأس العرب فيفا 2025 المقامة حاليًا في قطر. فما الذي قيل؟
"استحق البطاقة الحمراء" .. رسالة تحذير لجيسوس ورينارد بشأن نواف بوشل ووضعه في النصر والمنتخب السعودي
السعودية تهزم عُمان
المنتخب السعودي ونظيره العماني افتتحا مشوارهما أمس الثلاثاء، بدور المجموعات من كأس العرب 2025، على استاد المدينة التعليمية، في مباراة حسمها الصقور الخضر لصالحهم بثنائية مقابل هدف وحيد.
وافتتح المنتخب السعودي الأهداف في الدقيقة 55، عن طريق مهاجمه فراس البريكان؛ قبل أن يُعدل عمان النتيجة بواسطة غانم الحبشي، في الدقيقة 70.
وفي الدقيقة 77.. ظهر "البديل" صالح الشهري؛ ليسجل هدف الانتصار للمنتخب السعودي، وبالتالي الحصول على 3 نقاط غالية للغاية.
وبهذه النتيجة.. حصد منتخب السعودية أول 3 نقاط في "المجموعة الثانية"؛ ليحتل الوصافة خلف المغرب "المتصدر"، الذي انتصر (3-1) على جزر القمر.
وضع بوشل "غير الصحي"
بدأ نواف بوشل المباراة أساسيًا في خانة الظهير الأيمن، فيما تواجد زميله في النصر، أيمن يحيى، في الجانب الأيسر من الدفاع وهو ما اعتاده مؤخرًا في ناديه.
استعد علي مجرشي، ظهير أيمن الأهلي المتألق في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، لدخول أرض الملعب عند الدقيقة الـ72، وفيما توقع الجميع خروج بوشل، فاجأهم رينارد بإخراج يحيى ونقل بوشل لخانة الظهير الأيسر ووضع مجرشي في مكانه المعتاد.
تنقل بوشل بين خانتي الظهيرين الأيمن والأيسر ليس جديدًا عليه، إذ اتبع جيسوس هذا الأمور في النصر، خاصة أن اللاعب يؤدي جيدًا في المركزين ويتمتع بحماس وروح قتالية كبيرة.
الإعلامي تركي العجمة انتقد هذا التصرف من جانب جيسوس ورينارد، مشيرًا إلى أن الوضع في النصر قد يكون مقبولًا لعدم وجود ظهير أيسر، ومضيفًا "ما يحدث في النصر أصبح يحدث في المنتخب السعودي مع نواف بوشل، اللاعب يلعب في غير مركزه وعلى حساب لاعبي هذا المركز! يلعب في اليمين واليسار وبشكل ثابت، في النادي والمنتخب، ما هو تفسير ذلك الأمر؟ هل هو لنقص اللاعبين في خانة الظهير الأيسر أم لأن جودة اللاعب وحماسه كبير؟".
الإعلامي عبده الثقيل أجاب موجهًا رسالة تحذير واضحة للمدربين، البرتغالي والفرنسي، حيث قال "بوشل لاعب مقاتل يُقدم جهدًا كبيرًا، هو لاعب مجتهد أكثر منه صاحب إمكانيات عالية، حتى اللقطة التي كاد فيها أن يُطرد اليوم أظهرت روحه العالية، لكني أرى تنقله بين المراكز أمرًا غير صحي، لا له ولا للمنتخب أو النصر، وخاصة في المنتخب هناك خيارات أخرى وقد نستفيد أكثر من بوشل إن تم تثبيته في خانة الظهير الأيسر، فهو لاعب مجتهد وروحه عالية وكذلك يُعجب المدربين لأنه يُطبق تعليماتهم جيدًا".
"استحق البطاقة الحمراء"
بوشل كان صاحب للقطة الأكثر إثارة للجدل على الصعيد التحكيمي في مباراة المنتخبين السعودي والعُماني في كأس العرب يوم أمس.
اللاعب تدخل بقوة على قدم جميل اليحمدي من الخلف، وهو ما تسبب بحصوله على البطاقة الصفراء من الحكم الأردني أدهم المخادمة، وقد طلب حكم الفيديو حضور المخادمة للنقاش في إمكانية تغيير القرار إلى بطاقة حمراء، وبقد النقاش استقر الحكم على قراره.
القرار أشعل غضب العمانيين وخاصة المدير الفني للمنتخب، كارلوس كيروش، وقد أكد محللو التحكيم في جُل البرامج الرياضية خطأ قرار الحكم.
أحد هؤلاء هو الحكم المصري السابق سمير عثمان، والذي أكد على استحقاق بوشل للبطاقة الحمراء.
نواف بوشل مع النصر والمنتخب السعودي
بدأ بوشل مسيرته مع الأخضر في النسخة الماضية من كأس العرب، وتحديدًا خلال مواجهة فلسطين التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حين شاركت السعودية بمنتخب من البدلاء عام 2021 قادمه المدرب المساعد لهيرفي رينارد.
وابتعد بوشل عن المنتخب بعد البطولة، ولكنه عاد في كأس الخليج 2024 وبعدها أصبح عنصر ثابت في المنتخب، وقد وصل عدد مبارياته إلى 17 مباراة لم يُسجل أو يصنع خلالها أي هدف.
كان صاحب الـ26 عامًا قد انضم للنصر قادمًا من الفتح شتاء 2023، وقد خاض مع الفريق 94 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 11.
وخلال الموسم الجاري، لعب بوشل 17 مباراة منها 13 كأساسي، شهدت تقديمه لتمريرتين حاسمتين.
القادم للمنتخب السعودي
المنتخب السعودي سيُواجه منتخب جزر القمر في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب، يوم الجمعة القادم، وهو اللقاء الذي سيغيب عنه المدرب هيرفي رينارد لتواجده في حفل قرعة نهائيات كأس العالم 2026.
الأخضر وقع في المجموعة الرابعة بجانب المغرب وعُمان وجزر القمر، ويحتل الوصافة حاليًا بعد أسود الأطلسي الذين هزموا جزر القمر 3-1 يوم أمس.