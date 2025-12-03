"استحق البطاقة الحمراء" .. رسالة تحذير لجيسوس ورينارد بشأن نواف بوشل ووضعه في النصر والمنتخب السعودي

بدأ نواف بوشل المباراة أساسيًا في خانة الظهير الأيمن، فيما تواجد زميله في النصر، أيمن يحيى، في الجانب الأيسر من الدفاع وهو ما اعتاده مؤخرًا في ناديه.

استعد علي مجرشي، ظهير أيمن الأهلي المتألق في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، لدخول أرض الملعب عند الدقيقة الـ72، وفيما توقع الجميع خروج بوشل، فاجأهم رينارد بإخراج يحيى ونقل بوشل لخانة الظهير الأيسر ووضع مجرشي في مكانه المعتاد.

تنقل بوشل بين خانتي الظهيرين الأيمن والأيسر ليس جديدًا عليه، إذ اتبع جيسوس هذا الأمور في النصر، خاصة أن اللاعب يؤدي جيدًا في المركزين ويتمتع بحماس وروح قتالية كبيرة.

الإعلامي تركي العجمة انتقد هذا التصرف من جانب جيسوس ورينارد، مشيرًا إلى أن الوضع في النصر قد يكون مقبولًا لعدم وجود ظهير أيسر، ومضيفًا "ما يحدث في النصر أصبح يحدث في المنتخب السعودي مع نواف بوشل، اللاعب يلعب في غير مركزه وعلى حساب لاعبي هذا المركز! يلعب في اليمين واليسار وبشكل ثابت، في النادي والمنتخب، ما هو تفسير ذلك الأمر؟ هل هو لنقص اللاعبين في خانة الظهير الأيسر أم لأن جودة اللاعب وحماسه كبير؟".

الإعلامي عبده الثقيل أجاب موجهًا رسالة تحذير واضحة للمدربين، البرتغالي والفرنسي، حيث قال "بوشل لاعب مقاتل يُقدم جهدًا كبيرًا، هو لاعب مجتهد أكثر منه صاحب إمكانيات عالية، حتى اللقطة التي كاد فيها أن يُطرد اليوم أظهرت روحه العالية، لكني أرى تنقله بين المراكز أمرًا غير صحي، لا له ولا للمنتخب أو النصر، وخاصة في المنتخب هناك خيارات أخرى وقد نستفيد أكثر من بوشل إن تم تثبيته في خانة الظهير الأيسر، فهو لاعب مجتهد وروحه عالية وكذلك يُعجب المدربين لأنه يُطبق تعليماتهم جيدًا".