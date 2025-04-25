حلم مونديال الأندية في خطر! .. تطورات صادمة تكشف مدة غياب جواو كانسيلو "المبدئية" عن الهلال

ضربة قوية في مشوار كانسيلو مع الهلال..

"كنت أفضل الفوز بهدفٍ وحيد على إصابة جواو كانسيلو".. كلمات قالها جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، بعد اكتساح جوانغجو إف سي الكوري الجنوبي، مساء اليوم الجمعة؛ تؤكد كيف عكر الظهير الأيمن البرتغالي، سعادة الزعيم.

الهلال فاز (7-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانغجو إف سي، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وبهذه النتيجة.. صعد الفريق الهلالي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ في انتظار الفائز من مواجهة الأهلي وبوريرام يونايتد التايلاندي.