أحمد فرهود

ضحى بحلم المونديال فانقلب كل شيء عليه بسبب سيرجيو كونسيساو! .. ستيفن بيرجفاين "اللاعب الذي يحترق داخل الاتحاد"

من التألق إلى الاحتراق الكروي في غضون أشهر قليلة..

كرة القدم مثل الحياة تمامًا؛ فهي تمنح الإنسان السعادة والبهجة أحيانًا، وتسبب له الألم والحزن في أوقاتٍ أخرى.

ومن بين أكثر اللاعبين الذين عاشوا هذه التقلبات في عالم الساحرة المستديرة، خلال الفترة الأخيرة؛ الهولندي ستيفن بيرجفاين، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

بيرجفاين البالغ من العمر 28 سنة، كان أحد أبطال نادي الاتحاد موسم 2024-2025؛ والذي حقق فيه الفريق الثنائية المحلية "دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين"، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي لوران بلان.

لكن.. الأمور تغيّرت تمامًا بالنسبة لبيرجفاين، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وتحديدًا بعد إقالة بلان من القيادة الفنية للعميد الاتحادي، والتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو بدلًا منه.

وأصبح النجم الهولندي يُعاني من تهميشٍ كبير، داخل صفوف نادي الاتحاد؛ بدرجة أن صحيفة "الشرق الأوسط" كشفت عن أن اللاعب أكد لكونسيساو، أنه منزعج وغير راضٍ أبدًا عن وضعه الحالي.

    تهميش بيرجفاين.. بين "الوزن الزائد" والاستبعاد الفني

    جدل كبير صاحب تهميش النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تضاربت الأنباء المنتشرة في وسائل الإعلام المحلية، بشأن هذا الأمر.

    وأوضحت أكثر من وسيلة إعلامية أن استبعاد بيرجفاين عن مباريات الاتحاد، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ يأتي بسبب "زيادة وزن" اللاعب.

    هذا الأمر نفاه كونسيساو تمامًا؛ مرجعًا سبب استبعاد بيرجفاين عن عديد المباريات في عهده، إلى أسباب فنية بحتة.

    وقال المدير الفني البرتغالي؛ عن ذلك: "أعلم أن قراراتي قد تكون مؤلمة بالنسبة للبعض.. أنا المدرب، وأنا الذي سأتحمل مسؤولية اختياراتي".

    * أرقام ستيفن بيرجفاين تحت قيادة كونسيساو:

    - المباريات: المشاركة في 3 لقاءات - من أصل 7 ممكنة -.

    - الدقائق: لعب 186 دقيقة من أصل 270 - زمن الـ3 مباريات -.

    - مساهمات تهديفية: 1.

    - أهداف: 1.

    - تمريرات حاسمة: 0.

    أما في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -؛ نجح بيرجفاين في تسجيل 5 أهدف وصناعة آخر، خلال 7 مباريات في مختلف المسابقات.

    كما أن النجم الهولندي تألق بشكلٍ لافت في الموسم الماضي 2024-2025، مع بلان دائمًا؛ عندما سجل 13 هدفًا وصنع 9 آخرين، خلال 32 مباراة رسمية بقميص الفريق الاتحادي.

    والتألق الذي كان عليه بيرجفاين مع بلان، يجعلنا نطرح سؤالًا مهمًا؛ وهو: "ما الذي تغيّر فنيًا في اللاعب لكي يتم استبعاده بهذا الشكل مع كونسيساو؟!".

    ستيفن بيرجفاين.. خسارة كل شيء بسبب سيرجيو كونسيساو!

    المهم من ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين قد يخسر كل شيء بسبب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    نعم.. بيرجفاين دفع الثمن غاليًا بانتقاله إلى دوري روشن السعودي، خلال صيف عام 2024؛ وذلك عندما أعلن المدير الفني لمنتخب هولندا رونالد كومان، استبعاده نهائيًا من حسابته.

    كومان أكد أنه لم يجد مبررًا للاعب في سن بيرجفاين، للرحيل عن الملاعب الأوروبية، والانتقال إلى السعودية.

    وقال المدير الفني لمنتخب هولندا: "طالما بيرجفاين يلعب في دوري روشن السعودي، فلن ينضم إلى قائمتي"؛ وهو الأمر الذي أشعل معركة كلامية، تسببت في خلافاتٍ حادة بينهما.

    وكان بيرجفاين يرد على كومان في وسائل الإعلام، بتأكيده على قوة دوري روشن السعودي؛ بالإضافة إلى رده داخل أرضية الملعب أيضًا، بتألقه مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم - بتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة والألقاب -.

    إلا أنه في الموسم الحالي 2025-2026، وتحديدًا منذ تعاقد الاتحاد مع كونسيساو؛ يبدو أن بيرجفاين يخسر كل شيء تدريجيًا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم المشاركة في بطولة كأس العالم 2026؛ بسبب خلافه مع كومان منذ الانتقال للسعودية.

    * ثانيًا: فقدان أهميته في صفوف نادي الاتحاد؛ وذلك بعد تضحيته ببطولة كأس العالم 2026.

    * ثالثًا: تراجع اسمه وقيمته في السوق الأوروبي؛ بالتزامن مع فقدانه أهميته في صفوف الاتحاد.

    وأساسًا بدأت بعض الشائعات تتردد، بشأن إمكانية استغناء العميد الاتحادي عن بيرجفاين؛ وبالتالي خسارة اللاعب راتبه الضخم، الذي يتقاضاه في الملاعب السعودية.

    احتمالات بيرجفاين.. حلول قد تعيده للحياة الكروية مجددًا

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع أن نقول بإن تغيّر وضع النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ قد يكون مرتبطًا بالآتي:

    * أولًا: تغيير المدير الفني البرتغالي لنادي الاتحاد سيرجيو كونسيساو، بعض قناعاته.

    * ثانيًا: اتخاذ إدارة الاتحاد قرارًا بإقالة كونسيساو نفسه، إذا ساءت نتائج الفريق الأول.

    * ثالثًا: إيجاد بيرجفاين فريقًا جديدًا في الميركاتو الشتوي، يعيد معه تألقه مرة أخرى.

    وقد نرى مفاجأة كبرى مثلًا، بإيجاد بيرجفاين نادٍ أوروبي ما للانتقال إليه في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"؛ إلى جانب تألق اللاعب معه وتصالحه مع المدير الفني لمنتخب هولندا رونالد كومان، وبالتالي المشاركة في كأس العالم 2026 - حال التأهُل -.

    وكما ذكرنا في بداية تقريرنا.. عالم كرة القدم متقلب للغاية؛ لذلك أي من الاحتمالات السابقة، من الممكن أن تحدث مع ستيفن بيرجفاين بالفعل.

    صفقة بيرجفاين.. الجدل عنوانها منذ بدايتها في صيف 2024

    أخيرًا.. يجب علينا أن نشير إلى أن صفقة تعاقد نادي الاتحاد مع النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين، في صيف عام 2024؛ أثارت الكثير من الجدل أساسًا، في الشارعين السعودي والأوروبي.

    وتعاقد الاتحاد مع بيرجفاين، من صفوف العملاق الهولندي أياكس أمستردام؛ في صفقة قدرت قيمتها بـ21 مليون يورو، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2027.

    ولم يكن بيرجفاين هو الخيار الأول للعميد الاتحادي، في مركز الجناح الأيسر؛ حيث كان النادي قريبًا جدًا من التعاقد مع النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، من العملاق البرتغالي بورتو.

    صفقة جالينو كانت ستكلف خزينة الاتحاد 50 مليون يورو؛ لذلك عندما سنحت الفرصة للعملاق الجدّاوي للتوقيع مع لاعب أرخص وسيفيد الفريق أيضًا - وهو بيرجفاين -، انتهز الفرصة فورًا.

     المثير في الأمر.. عملاق جدة الآخر النادي الأهلي تعاقد مع جالينو، بعد 6 أشهر من تراجع العميد عن التوقيع معه؛ وتحديدًا في يناير من عام 2025.

    وكتب النجم البرازيلي التاريخ مع الفريق الأهلاوي، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ عندما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، لأول مرة في التاريخ.

    ومع بداية الموسم الحالي.. حقق جالينو ثاني ألقابه مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ وذلك بالحصول على كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على نادي النصر في المباراة النهائية.

    لكن.. هُناك مفارقة غريبة جدًا تجمع بين بيرجفاين وجالينو، أبطال قصة الاتحاد في صيف 2024؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الثنائي تألق مع الاتحاد والأهلي الموسم الماضي.

    * ثانيًا: كل من الثنائي حقق لقبين مع الاتحاد والأهلي.

    * ثالثًا: معاناة الثنائي بدأت تظهر مع الاتحاد والأهلي مؤخرًا.

    ومثلما ذكرنا.. ستيفن بيرجفاين يُعاني من تهميشٍ كبير، منذ تعاقد نادي الاتحاد مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ بينما لعنة الإصابات أصبحت تطارد جالينو مع الأهلي، في الأسابيع الأخيرة. 