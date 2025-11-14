بعد طلب القادسية بإعادة نهائي السوبر .. مركز التحكيم يستقر على قراره بشأن سحب الكأس من الأهلي!
- Getty Images Sport
تفاصيل أزمة السوبر
شهدت بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026 جدلاً واسعاً بعد انسحاب نادي الهلال من المشاركة في البطولة التي أقيمت في هونج كونج. الهلال، بصفته وصيف دوري روشن، كان من المقرر أن يواجه القادسية، وصيف كأس الملك، في نصف النهائي المقرر يوم 20 أغسطس، قبل أن تتطور الأحداث بشكل مفاجئ.
بدأت الأزمة حين رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم قبول مطالبة القادسية بالتأهل المباشر إلى النهائي بعد انسحاب الهلال، مستنداً إلى بنود تعاقدية تلزم إقامة ثلاث مباريات في البطولة. وبدلاً من ذلك، قرر الاتحاد دعوة الأهلي، صاحب المركز الخامس في الدوري، كبديل للهلال لخوض نصف النهائي ضد القادسية.
واجه القادسية الأهلي في نصف النهائي، لكنه خسر اللقاء، مما أتاح للأهلي فرصة مواجهة النصر، الذي كان قد أقصى الاتحاد، بطل الدوري والكأس، في نصف النهائي الآخر.
ونجح الأهلي في الفوز باللقب، ليصبح بطل كأس السوبر السعودي لهذا الموسم، لكن هذا التتويج أصبح اليوم محل نزاع قانوني كبير.
يطالب نادي القادسية أمام مركز التحكيم الرياضي بإلغاء نتيجة النهائي، مؤكدًا أن انسحاب الهلال وتعيين الأهلي كبديل غير قانوني أثر على مجريات البطولة، ويطالب بإعادة المباراة النهائية لتكون بينه وبين النصر، ضماناً لحقوقه المشروعة.
مركز التحكيم الرياضي يحسم قراره النهائي
القادسية دخل بقوة في خط أزمة كأس السوبر السعودي، وطلب بشكل رسمي باعتباره المتأهل الرسمي لنهائي كأس السوبر، بعد انسحاب الهلال من المشاركة.
وتستند حجة القادسية على قرار لجنة الاستئناف نفسها، والتي أقرت بانسحاب الهلال واعتباره فائزًا بثلاثية دون رد، دون مواجهة الأهلي.
وكشفت صحيفة "عكاظ" عن أن مركز التحكيم الرياضي، اتخذ قراره برفض قبول طلب دخول القادسية في القضية المنظورة حاليًا لدى المركز، والتي رفعها الهلال اعتراضًا على القرارات التي أصدرتها لجنة الاستئناف أخيرًا ضده.
ويرى المحكمون أن نادي القادسية لا يحق له الدخول في القضية لعدم رفعه احتجاجًا فور خسارته من الأهلي بخماسية مقابل هدف واحد، في بطولة كأس السوبر، وبالتالي تم رفض الطلب بشكل مباشر.
- Getty Images Sport
ما هي قصة اعتراض الهلال على العقوبة الموقعة عليه؟
أكدت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم ثبوت مخالفة نادي الهلال بعد انسحابه من المشاركة في كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025-2026، التي أقيمت في هونج كونج خلال أغسطس الماضي، والتي تُوج فيها نادي الأهلي باللقب بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي قد أصدرت سابقاً قرارات عقابية ضد الهلال، تضمنت:
- فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.
- حرمان النادي من المشاركة في كأس السوبر للموسم القادم.
- منع الهلال من الحصول على أي مستحقات مالية مخصصة للمسابقة.
وبعد استئناف النادي ضد تلك العقوبات، قررت لجنة الاستئناف تأكيد ثبوت مخالفة الهلال، مع تعديل بعض الإجراءات الشكلية للقرار، وألزمت النادي بدفع الغرامة المالية البالغة 500 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن يتم السداد خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار.
كما قررت اللجنة اعتبار الهلال خاسراً أمام القادسية بنتيجة 3-0 في المباراة التي كانت مقررة بتاريخ 20 أغسطس 2025 ضمن نصف نهائي كأس السوبر، وحُرم من استكمال باقي مباريات البطولة لموسم 2025-2026، بما يضمن تطبيق اللوائح التنظيمية والمالية للاتحاد.
تبريرات الاتحاد السعودي محل نزاع
تعود جذور الأزمة القائمة حول كأس السوبر السعودي للموسم 2025-2026 إلى التبريرات التي قدمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في أغسطس الماضي، عقب اعتراض نادي القادسية على قرار الاتحاد بإشراك الأهلي كبديل لنادي الهلال، بعد انسحاب الأخير من البطولة التي أقيمت في هونغ كونغ.
وأوضح الاتحاد أن قراره كان قائمًا على سببين رئيسيين:
- الالتزام بالعقد التجاري لاستضافة البطولة: كان عقد تنظيم كأس السوبر في هونج كونج يشترط إقامة ثلاث مباريات، وهي نصف نهائي ومباراة نهائية، مما يستلزم مشاركة أربعة فرق. وبالتالي، لو تم تأهيل القادسية مباشرة إلى النهائي بعد انسحاب الهلال، لكان ذلك سيخالف بنود العقد ويخل بمتطلبات تنظيم البطولة.
- استناد القرار إلى لائحة كأس السوبر: استند الاتحاد إلى المادة 28 من لائحة كأس السوبر السعودي، التي تمنح لجنة المسابقات الحق في تفسير بنود اللائحة واتخاذ القرارات المناسبة، بما في ذلك إمكانية استدعاء فريق بديل، شريطة ألا يتعارض ذلك مع النظام الأساسي للاتحاد.
ويأتي هذا التفسير القانوني محل الطعن الحالي من الهلال والقادسية، حيث يرى الناديان أن القرار لم يكن عادلًا وأنه أثر على مسار البطولة ونتائجها، ما دفعهما لرفع الأمر أمام جهات التحكيم واللجان المختصة للنظر في إعادة ترتيب النتائج أو إعادة المباراة النهائية بين القادسية والنصر.