"من هدف الاتحاد إلى جوهرة فياريال وزميل ساكا الضائع" .. نجوم تستحق المتابعة في "خليجي 26" غير سالم الدوسري وأكرم عفيف

كأس الخليج تخطف الأنظار قبل الانطلاق..

أي لاعب كرة قدم في العالم يحتاج إلى "الفرصة"، من أجل أن يثبت نفسه أمام الجماهير؛ وهُنا تبرز بطولة كأس الخليج للمنتخبات، التي أنجبت العديد من الأساطير عبر التاريخ.

هذه البطولة واجهت العديد من التحديات؛ بل أن بعض المنتخبات كانت "تستخف" بها، وتشارك بالفريق الرديف أو اللاعبين الشباب؛ خاصة أنها غير معترف بها دوليًا.

لكن.. بطولة كأس الخليج نجحت في التغلب على كل هذه التحديات، وقدّمت العديد من الأسماء التاريخية الخالدة في الأذهان إلى عالم كرة القدم؛ مثل ماجد عبدالله وجاسم يعقوب وحسين سعيد.

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وفي الجيل المعاصر برزت العديد من الأسماء الأخرى؛ في مقدمتها علي الحبسي وإسماعيل مطر وعمر عبدالرحمن "عموري"، بالإضافة إلى ياسر القحطاني وغيرهم الكثير.

لذلك.. مهما كانت النظرة إلى بطولة كأس الخليج؛ ستظل واحدة من المسابقات التي يتطلع إليها عشاق كرة القدم، على أمل "إنجاب" أسماء كروية جديدة في المنطقة، تكتب التاريخ مستقبلًا.

والنسخة "السادسة والعشرون" التي تستضيفها الكويت، في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025؛ تتميز بأنها تجمع بين أسماء مميزة "معروفة"، وأخرى من المتوقع بروزها في الفترة القادمة.

وأسفرت هذه النسخة، عن تواجد أصحاب الأرض الكويت في "المجموعة الأولى"، إلى جانب كل من قطر والإمارات وعمان؛ بينما جاءت السعودية في "الثانية"، مع منتخب العراق "حامل اللقب" والبحرين واليمن.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز الأسماء التي تستحق المتابعة في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"؛ سواء من الأسماء المميزة "المعروفة"، أو الأخرى التي قد لا يعرف عنها البعض الكثير..