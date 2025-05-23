أولى صفقات نادي الهلال قبل المونديال..

يبدو أن إدارة نادي الهلال، حسمت صفقة التعاقد مع فيكتور أوسيمين، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، "المعار" إلى جلطة سراي؛ متفوقة في ذلك على يوفنتوس، والعديد من عمالقة أوروبا.

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نابولي أعار أوسيمين إلى جلطة سراي، في الموسم الرياضي الحالي "2024-2025"؛ مع قرار بالاستغاء عنه نهائيًا في صيف العام الحالي، بسبب الخلافات بين الطرفين.

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وتألق المهاجم النيجيري خلال فترة إعارته إلى العملاق التركي؛ حيث قاده للتتويج بالثنائية المحلية "دوري وكأس".