بسبب قميص ليونيل ميسي.. قاهر إنتر ميامي يدخل في نوبة بكاء!
هزيمة مفاجئة لإنتر ميامي في أول مباراة له في عام 2026
بعد فوزه التاريخي بكأس الدوري الأمريكي في عام 2025، يستعد نادي إنتر ميامي لخوض موسم جديد في أمريكا الشمالية. سيتنافس النادي على عدة جبهات، مع احتمال حصوله على دعوة خاصة للمشاركة في كوبا ليبرتادوريس.
في الوقت الحالي، يعمل فريق خافيير ماسكيرانو - الذي فقد نجمي برشلونة السابقين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بسبب اعتزالهما - على استعادة لياقة فريقه البدنية وحدة أدائه قبل العودة إلى المنافسة.
وتعرض الفريق لهزيمة مفاجئة 3-0 في مباراته الافتتاحية للعام الجديد، حيث بدا متعثرًا بعض الشيء أمام منافسه البيروفي. ومع ذلك، استقبل الحضور المحلي واللاعبون على أرض الملعب وجود ميسي بحفاوة.
تبادل قميص ميسي ترك كانتيرو في دموع
حرص كانتيرو على الحصول على قميص ميسي، واعترف بأنه غمرته العاطفة عندما تحدث عن هذه المبادلة مع قناة Latina Deportes بعد صافرة النهاية. وقال: "ليو هو مثلي الأعلى، لقد كان مصدر إلهامي منذ أن كنت طفلاً لأصل إلى ما أنا عليه اليوم؛ لقد ألهمني. لذا، بالنسبة لي، إنه لشرف كبير أن أطلب منه قميصه. أنا متحمس جداً، لأكون صادقاً. سأضعه في إطار في منزلي".
وأضاف، والدموع تنهمر من عينيه: "عندما انتهت المباراة، قمت بتحيته؛ هذا شيء كنت أتوق إليه. أشعر بسعادة غامرة لأنني تمكنت من تحيته. إنه لشرف كبير أن أشاركه الملعب اليوم. يمكنك أن ترى تواضعه واستعداده لمساعدة جميع الأطفال. أنا أحقق حلمًا".
يعتبر الخصوم قميص ميسي "غنيمة"
يسعد ميسي دائمًا بتسليم قميصه، حيث يعتبر المحظوظون الذين فازوا في تلك القرعة قميصه بمثابة "كأس" من نوع ما.
قال سانتياجو سوسا، الذي واجه الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية مع أتلانتا يونايتد في سبتمبر 2023، لشبكة ESPN عن تبادل القمصان مع ليونيل: "اللاعبون عادة ما يرتدون قميصين خلال المباراة، أحدهما في الشوط الأول والآخر في الشوط الثاني. لذلك أعطيته قميصي، وأرسل لي قميصه الذي كان يرتديه في الشوط الأول. مواجهته هي ذكرى رائعة ستبقى معي دائمًا. الحصول على القميص هو شيء جميل ليس فقط بالنسبة لي، ولكن بالنسبة لعائلتي أيضًا. إنه تذكار، بطريقة ما".
وتابع حديثه عن قميص ميسي قائلاً: "عندما أمسكت به، كانت رائحته كرائحة العطر!"
في فبراير 2025، بعد مباراة كأس CONCACAF للأبطال بين إنتر ميامي وسبورتنج كيه سي، تم الكشف عن أن الحكم المكسيكي ماركو أنطونيو أورتيز نارا طلب قميص ميسي.
سجل الأسطورة الأرجنتينية أول أهدافه التنافسية لعام 2025 في تلك المباراة - التي أقيمت في ظروف جوية شديدة البرودة، وتسلم نارا هديته في غرفة الملابس بعد المباراة، لتجنب أي جدل على أرض الملعب.
جولة الأبطال: مباريات إنتر ميامي في أمريكا الجنوبية
تعثر إنتر ميامي أمام أليانزا ليما بعد أن استقبلت شباكه هدفين من المهاجم باولو جيريرو البالغ من العمر 42 عامًا في غضون ست دقائق من الشوط الأول. وأضاف لويس راموس الهدف الثالث في الدقيقة 72، بينما عجز ميسي ولويس سواريز - اللذان وقعا عقودًا جديدة في جنوب فلوريدا - عن التسجيل في الثلث الأخير من المباراة.
ستكون هناك فرص لمزيد من النجوم المتعطشين للعب مع ميسي للتوصل إلى اتفاقات خلال الأسبوعين المقبلين للحصول على قميصه، حيث يستعد إنتر ميامي - الذي يستعد للانتقال إلى مقره الجديد في فريدوم بارك - للقيام بجولة من أربع مباريات في أمريكا الجنوبية.
ومن المقرر أن يواجهوا أتلتيكو ناسيونال في كولومبيا في 31 يناير، وبرشلونة دي جواياكيل من الإكوادور في 7 فبراير، قبل أن يتوجهوا إلى بورتوريكو لمواجهة حامل لقب الدوري الإكوادوري إنديبيندينتي دي فالي في 13 فبراير.
