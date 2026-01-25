بسبب قميص ليونيل ميسي.. قاهر إنتر ميامي يدخل في نوبة بكاء!

بعد فوزه التاريخي بكأس الدوري الأمريكي في عام 2025، يستعد نادي إنتر ميامي لخوض موسم جديد في أمريكا الشمالية. سيتنافس النادي على عدة جبهات، مع احتمال حصوله على دعوة خاصة للمشاركة في كوبا ليبرتادوريس.

في الوقت الحالي، يعمل فريق خافيير ماسكيرانو - الذي فقد نجمي برشلونة السابقين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بسبب اعتزالهما - على استعادة لياقة فريقه البدنية وحدة أدائه قبل العودة إلى المنافسة.

وتعرض الفريق لهزيمة مفاجئة 3-0 في مباراته الافتتاحية للعام الجديد، حيث بدا متعثرًا بعض الشيء أمام منافسه البيروفي. ومع ذلك، استقبل الحضور المحلي واللاعبون على أرض الملعب وجود ميسي بحفاوة.