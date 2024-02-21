قمة الثنائي المتعثر!.. فرصة مثالية لبرشلونة لاستعادة مجد دورى أبطال أوروبا من بوابة نابولى

من سيفوز في ديربي "ديربي دييجو مارادونا"؟

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كان الموسم الماضي لفريق نابولى رائعًا حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي وأذهل أوروبا بمستوياته المتميزة لكنه يعانى هذا الموسم من فوضى كبيرة.

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ويستضيف نابولي، مساء اليوم الأربعاء، ضيفه برشلونة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ويدخل البلوجرانا "ديربي دييجو مارادونا" وهم يعانون أيضًا من تراجع فى المستوى ويمروا بأسوأ فترة لهم هذا الموسم.

ويحتل نابولي المركز التاسع في الدوري الإيطالي وغير ثلاث مدربين حتى الآن هذا الموسم وأكد رئيس النادى أوريليو دي لورينتيس، أنه سيتم بيع نجم الفريق فيكتور أوسيمين هذا الصيف.

ولكن ماذا حدث لنابولى؟ وكيف انتهى الأمر بفريق كان بطلًا الموسم الماضي إلى التحول لأسوأ حامل لقب في تاريخ الدوري الإيطالي؟ وماذا يمكن أن يقدم مدرب نابولي الجديد فرانشيسكو كالزونا، الذي لم يسبق له تولي مسؤولية أي مباراة كبيرة؟.

يرصد موقع "جول" فى التقرير التالى فوضى فريق نابولي الإيطالى ومراحل تدهوره على النحو التالى:-