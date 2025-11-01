GasperiniAS Roma
قاطع حديثه عن قمة ميلان .. تصرف كوميدي من جاسبريني على "قط" اقتحم مؤتمر روما!

روما يستعد لاختبار صعب من أجل الصدارة، في مواجهة ميلان..

تعرض جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، لموقف طريف، أثناء حضوره المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ميلان "المؤجلة".

في قمة من العيار الثقيل، يحلّ روما ضيفًا على ميلان، على ملعب سان سيرو، غدًا "الأحد"، ضمن حساب الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

    ماذا حدث؟

    في الوقت الذي يتأهب فيه جاسبريني للحديث عن مواجهة مهمة، تجمعه ميلان، فوجئ مدرب روما بوجود قطة، في المؤتمر الصحفي المُقام في تريجوريا.

    واضطر جاسبريني للتوقف، بعدما فوجئ بقطة تسللت إلى قاعة المؤتمرات، وتسببت في إيقاف حديثه عن لقاء القمة، في المؤتمر الصحفي.

  • "كم هو رائع، أين هو؟"

    وبينما كان جاسبريني يحلل أحد موضوعات المباراة، بدأ القط في المواء، وكان صوته واضحًا للجميع، الأمر الذي جعل مستحيلًا أو يواصل مدرب روما المؤتمر، دون التعليق على هذا الموقف.

    ومثلما كان الموقف طريفًا، جاء رد فعل جاسبريني كوميديًا، حيث علق على تلك الواقعة، بابتسامة واندهاش، قائلًا "يا له من قط رائع، أين هو؟".

  • "سيجيب بالنيابة عني"

    استمر الوضع على هذا النحو لعدة ثوانٍ، حيث انشغل الحاضرون بحمل القطة وإخراجها من قاعة المؤتمر، بينما ظل جاسبريني مبتسمًا، ومتحليًا بالهدوء.

    ولمّا كان مدرب روما غير قادر على مواصلة الحديث حول مباراة ميلان، أطلق نكتة أخرى، بقوله "هو يجيب بالنيابة عني".

    وكانت مهمة الإمساك بالقط وإخراجه من المؤتمر صعبة للغاية، ولكن بطريقة ما، غادر القاعة، ليترك جاسبريني يواصل الحديث، ولكن ليس بدون بعض الجهد.

    وقال جاسبريني مبتسمًا "لقد فقدت الخيط"، في إشارة لنسيانه آخر نقطة توقف عندها، ولكنه واصل في النهاية.

    روما يبحث عن الصدارة

    وبعد طفرة انتشل بها المدرب السابق كلاوديو رانييري، فريق روما من مراكز الخطر، إلى المنافسة على المقاعد الأوروبية، في الموسم الماضي، حقق الذئاب بداية قوية مع مدربه الجديد جيان بييرو جاسبريني.

    ومع مرور تسع جولات، تمكن روما من التواجد في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 21 نقطة، معادلًا الصدارة مع نابولي المتصدر.

    وفيما يلي، نستعرض نتائج روما في الدوري الإيطالي، منذ بداية موسم 2025-2026، على النحو التالي..

    * الفوز على بولونيا (1-0)، في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

    * الفوز على بيزا (1-0)، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

    * الخسارة أمام تورينو (0-1)، في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

    * الفوز على لاتسيو (1-0)، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

    * الفوز على نيس الفرنسي (2-1)، في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

    * الفوز على فيرونا (2-0)، في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

    * الخسارة أمام ليل الفرنسي (0-1)، في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.

    * الفوز على فيورنتينا (2-1)، في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

    * الخسارة أمام إنتر (0-1)، في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

    * الخسارة أمام فيكتوريا بلزن (1-2)، في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

    * الفوز على ساسولو (1-0)، في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

    * الفوز على بارما (2-1)، في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

    ما ينتظر روما

    ومن المقرر أن يخوض روما ثلاث مباريات، قبل فترة التوقف الدولي، في شهر نوفمبر الجاري، حيث يستعد لملاقاة ميلان، غدًا، في عاشر جولات الدوري الإيطالي.

    ويطير روما إلى إسكتلندا، لملاقاة رينجرز في 6 نوفمبر، في رابع جولات اليوروبا ليج، قبل العودة إلى الكالتشيو بمواجهة أودينيزي في التاسع من الشهر الجاري.

    ويحل روما في وصافة الدوري الإيطالي، بينما يأتي ميلان في المركز الرابع، برصيد 18 نقاط، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن الجيالوروسي.

