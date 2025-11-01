قاطع حديثه عن قمة ميلان .. تصرف كوميدي من جاسبريني على "قط" اقتحم مؤتمر روما!

تعرض جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، لموقف طريف، أثناء حضوره المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ميلان "المؤجلة".

في قمة من العيار الثقيل، يحلّ روما ضيفًا على ميلان، على ملعب سان سيرو، غدًا "الأحد"، ضمن حساب الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.