"ما حدث قد حدث" .. مورينيو يُعلق على قضية نيجريرا وعن ألفارو أربيلوا: لم يكن الأفضل فنيًا في ريال مدريد!

قبل المواجهة المنتظرة بين ريال مدريد وبنفيكا، غدًا، الأربعاء، في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا، تعرض جوزيه مورينيو لسؤال عن قضية خوسيه نيجريرا الشهيرة.

برشلونة، الغريم التقليدي لريال مدريد، يخضع للتحقيق والتساؤلات على مدار الأشهر الماضية بسبب تلك القضية التي تم فتحها، لتقديم الحكم السابق خوسيه نيجريرا لتقارير من أجل النادي الكتالوني بخصوص التحكيم بين 2001 و2018 مقابل مدفوعات بلغت 8.4 مليون يورو.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "آس"، فإن النادي الملكي لم يعد يكتفي بدور المراقب أو الطرف الثانوي، بل قرر المضي قدمًا "حتى النهاية"، على حد وصف مقربين من الملف، في سبيل كشف كل ما يتعلق بهذه القضية التي هزت كرة القدم الإسبانية وأثارت جدلًا واسعًا محليًا وقاريًا.