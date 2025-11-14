قضية المراهنات وفشل صفقة مانشستر سيتي دمّره بالكامل.. لوكاس باكيتا: تحطمت نفسيًا.. وأريد إعادة بناء نفسي!

عاد النجم البرازيلي لوكاس باكيتا إلى دائرة الضوء مجددًا بعد تصريحات صريحة ومؤثرة أدلى بها خلال مقابلة مطوّلة مع قناة "جلوبو" البرازيلية، والتي تحدّث فيها عن أصعب لحظة مرّت عليه في مسيرته الاحترافية: فشل انتقاله إلى مانشستر سيتي في إحدى أهم مراحل تطوّره الكروي. اللاعب اعترف بأن تلك الصفقة التي لم تُستكمل "دمّرته نفسيًا" وجعلته يعيش واحدة من أكثر الفترات قسوة في مشواره داخل الملاعب الأوروبية.

باكيتا، الذي كان يعيش واحدًا من أفضل مواسمه في أوروبا، قال إن انتقاله المحتمل إلى مانشستر سيتي لم يكن مجرد صفقة عادية، بل خطوة مصيرية كان ينتظرها منذ سنوات. اللاعب كان يرى في الانتقال إلى فريق بيب جوارديولا قفزة نحو مستوى عالمي، ومحطة كان من شأنها تغيير مسار مسيرته بالكامل.

وقال: "على المستوى المهني، فقدت خطوة مهمة جدًا. وعلى المستوى النفسي، لقد دمّرني الأمر تمامًا. اضطررت لإعادة بناء نفسي من جديد".

هذه الكلمات تكشف حجم الألم الداخلي الذي عانى منه اللاعب، والذي لم يتحدث عنه من قبل بهذه الصراحة، رغم مرور وقت طويل على الحدث الذي شكّل نقطة انعطاف أساسية في حياته الرياضية والشخصية.