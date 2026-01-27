Getty
"قريبًا".. سانتوس يقدم تحديثًا إيجابيًا حول عودة نيمار بعد جراحة الركبة!
عندما خضع نيمار لعملية جراحية في ركبته اليسرى
يعمل سانتوس الآن على بطولة كامبيوناتو باوليستا، حيث يسعى إلى احتلال مركز ضمن الثمانية الأوائل في بطولة الولاية. ويحتل الفريق حالياً المركز التاسع في الترتيب برصيد ست نقاط. وسيهبط الفريقان اللذان يحتلان المركزين الأخيرين في الترتيب.
وينوي نيمار المساعدة في تحقيق هذا الهدف في المستقبل القريب. تقترب بسرعة مواجهتان متتاليتان مع منافسه القديم ساو باولو في 31 يناير و4 فبراير. وقد تم التلميح إلى أن شخصية أسطورية قد تعود في إحدى هاتين المباراتين.
يحجم سانتوس عن تحديد موعد لعودة نيمار، حيث يتعين التعامل مع لياقته البدنية بحذر، لكنه سعيد بالتقدم المحرز في برنامج إعادة التأهيل. خضع صانع ألعاب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق لعملية جراحية في 22 ديسمبر.
سارت عملية التنظير المفصلي في ركبة نيمار اليسرى على ما يرام، واستمتع بفترة راحة مرحب بها خلال عطلة الأعياد ورأس السنة الجديدة. وهو الآن يتدرب بشكل فردي مع الفريق الطبي لسانتوس في مركز تدريب ري بيلي.
موعد عودة نيمار: متى سيعود للعب مرة أخرى؟
ورداً على سؤال الصحفيين حول موعد عودة نيمار إلى الملاعب، قال رئيس النادي مارسيلو تيكسيرا: "لست متأكداً من عودته في مباراة ساو باولو، فليس هناك موعد محدد. أنا أتابع عمله وهو يسير على ما يرام. لا يوجد موعد محدد، لكنني أعتقد أن عودته قريبة".
وأضاف: "من المقرر أن تبدأ عملية التعافي في فبراير. نحن نعمل بجدية لعودة نيمار، ليس بأسرع وقت ممكن، ولكن في الوقت المناسب، حتى نتمكن من الاعتماد عليه طوال الموسم".
خاض سانتوس أربع مباريات بدون نيمار في بداية عام 2026، وحقق فوزًا واحدًا وتعادلين وتعرض لهزيمة واحدة. سيكون وجوده موضع ترحيب كبير بمجرد إعطاء الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات.
هل سيتم اختيار نيمار ضمن تشكيلة البرازيل في كأس العالم 2026؟
سيكون المهاجم المخضرم حريصًا على العودة إلى المنتخب في أقرب وقت ممكن، خاصة وأنه لديه طموحات دولية يجب أن يفكر فيها. فاز نيمار بآخر مباراة له مع البرازيل من أصل 128 مباراة في أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في مباراة مع أوروجواي.
حجزت البرازيل مقعدها في كأس العالم بدونه وتنتظر بفارغ الصبر انطلاق البطولة في أمريكا الشمالية. نيمار متشوق للعب دور في السعي للفوز باللقب، لكنه لم يشارك بعد تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
الباب مفتوح أمام نيمار، حيث قال كليبرسون، الفائز بكأس العالم 2002، لـ GOAL مؤخرًا عندما سُئل عما إذا كان هداف البرازيل التاريخي بـ 79 هدفًا سيشارك في البطولة: "أريد حقًا أن أرى نيمار في كأس العالم. من حيث اللياقة البدنية، هو متأخر عن الجميع الآن - بسبب الإصابات، ولأنه لم يلعب كثيرًا في العام الماضي.
"بمجرد أن يبدأ هذا الشاب في استعادة لياقته البدنية، وبفضل موهبته، يمكنه أن يقدم مساعدة كبيرة. لن يشارك في كأس العالم وهو في كامل لياقته البدنية، ولكن عندما تبدأ البطولة، خاصة في ظل الوضع الحالي، يمكنه أن يقدم أداءً جيدًا لأنه أكثر اللاعبين موهبة في البرازيل. هناك لاعبون آخرون في مستوى جيد، ولكن لا أحد يستطيع أن يفعل ما يفعله هذا الشاب.
"يحتاج إلى الوصول إلى مستوى جيد من اللياقة البدنية، واللعب لفترات طويلة والبقاء على أرض الملعب. عندما أنظر إلى جميع اللاعبين البرازيليين، لا أجد أحداً مثله. حسناً، يمكننا التحدث عن فينيسيوس جونيور أو رافينيا أو إستيفاو، ولكن الأشياء التي يستطيع نيمار القيام بها بالكرة تجعل من الصعب مراقبة تحركاته. نيمار هو أقرب لاعب رأيته إلى رونالدينيو".
اللياقة البدنية: التحدي الذي يواجه نيمار
البرازيل لديها مباريات ودية مع فرنسا وكرواتيا في أواخر مارس وأوائل أبريل، مما قد يمنح نيمار فرصة للعودة إلى المنتخب. لكنه سيحتاج إلى استعادة لياقته البدنية ومستواه الكروي مع ناديه سانتوس قبل أن يتم استدعاؤه للمنتخب مرة أخرى.
