Goal.com
مباشر
Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport
GOAL

مواجهات قوية مرتقبة .. قرعة ملحق دور ال16 من الدوري الأوروبي

تعرف على المواجهات

  • المباريات

    • لودوجوريتس - فيرينتشفاروس
    • باناثينايكوس - فيكتوريا بلزنيا
    • دينامو زغرب-جينك
    • باوك - سيلتا فيجو
    • سلتيك - شتوتجارت
    • فنربخشة - نوتنجهام فورست
    • بران-بولونيا
    • ليل - النجم الأحمر
    • إعلان

  • مسار القرعة

    • لودوجوريتس أو فيرينتشفاروس-بورتو أو براجا
    • باناثينايكوس أو فيكتوريا بلزنيا-ميتيلاند أو بيتيس
    • دينامو زغرب أو جينك-فرايبورج أو روما
    • باوك أو سيلتا فيجو-ليون أو أستون فيلا
    • سلتيك أو شتوتجارت-براجا أو بورتو
    • فيكتوريا بلزنيا أو باناثينايكوس-بيتيس أو ميتيلاند
    • بران أو بولونيا-روما أو فرايبورج
    • ليل أو النجم الأحمر-أستون فيلا أو ليون
0