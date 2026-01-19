Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport
هيثم محمد

قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا .. برشلونة يصطدم بقاهر ريال مدريد ومهمة صعبة لأتلتيكو

ريال مدريد ودع على يد ألباسيتي في الدور الفائت واليوم أجريت قرعة ربع النهائي

أُجريت مساء اليوم 19 يناير 2026 قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي أسفرت عن أربع مواجهات مثيرة، أبرزها التي ستجمع بين برشلونة حامل اللقب مع قاهر ريال مدريد ألباسيتي الذي أقصى الملكي في دور ال16 بالفوز عليه 3-2 في أولى مباريات ألفارو أربيلوا كمدير فني للفريق.

وأسفرت بقية المباريات عن مواجهة صعبة لأتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس، بينما يلعب فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو، وريال سوسيداد مع ألافيش.

ويلعب ألباسيتي اللقاء مع برشلونة على أرضية ميدانه بحسب قواعد المسابقة لكونه الفريق الوحيد المتبقي من درجة أدنى من الليجا، وهو الذي أقصى فريقين منها، ريال مدريد وسلتا فيجو.

وستقام منافسات ربع النهائي بين يومي 3 و5 فبراير من مباراة واحدة بين كل فريقين، ثم ستقام منافسات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.

  • قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

    المباراةالموعدالملعب
    ألباسيتي - برشلونة3, 4, 5 فبراير 2026كارلوس بيلمونت
    ديبورتيفو ألافيس - ريال سوسييداد3, 4, 5 فبراير 2026مينديزوروتزا
    ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد3, 4, 5 فبراير 2026لا كارتوخا
    فالنسيا - أتلتيك بيلباو3, 4, 5 فبراير 2026ميستايا
  • ما القنوات الناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

    يتم نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026 فقط وحصرياً عبر منصة "شاهد".

    البطولةالبث عبر الإنترنت
    كأس ملك إسبانيا 2025-2026شاهد

  • سجل الفائزين بكأس ملك إسبانيا عبر التاريخ

    حقق برشلونة بطولة كأس ملك إسبانيا 32 مرة كأكثر فريق عبر التاريخ، ويأتي أتلتيك بيلباو في المركز الثاني.

    وبينما يتفوق ريال مدريد في عدد مرات التتويج بالدوري الإسباني، يتواجد في المركز الثالث برصيد 20 مرة في كأس الملك.

    الترتيبالفريقعدد البطولاتسنوات التتويج
    1برشلونة321910، 1912، 1913، 1920، 1922، 1925، 1926، 1928، 1942،1951، 1952، 1953، 1957، 1959،1963، 1968، 1971، 1978، 1981، 1983،1988،1990، 1997، 1998، 2009، 2012، 2015، 2016،2017، 2018، 2021, 2025    
    2أتلتيك بيلباو241903، 1904، 1910، 1911، 1914، 1915، 1916،1921، 1923، 1930، 1931، 1932، 1933، 1943،1944، 1945، 1950، 1955، 1956، 1958، 1969،1973، 1984، 2024
    3ريال مدريد201905، 1906، 1907، 1908، 1917، 1934، 1936،1946، 1947، 1962، 1970، 1974، 1975، 1980،1982، 1989، 1993، 2011، 2014، 2023    
    4أتلتيكو مدريد101960، 1961، 1965، 1972، 1976،1985، 1991، 1992، 1996، 2013    
    5فالنسيا1941، 1949، 1954، 1967، 1979، 1999، 2008، 2019
    6ريال سرقسطة61964، 1966، 1986، 1994، 2001، 2004
    7إشبيلية51935، 1939، 1948، 2007، 2010
    8إسبانيول41929، 1940، 2000، 2006
    =8ريال يونيون41913، 1918، 1924، 1927
    10ريال سوسيداد31909، 1987، 2020
    =10ريال بيتيس31977، 2005، 2022
    11ديبورتيفو لاكورونيا21995، 2002
    12أريناس جوتكسو 11919
    =12ريال مايوركا12003
