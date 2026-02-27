Getty/GOAL
قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي: أستون فيلا يواجه ليل ونوتنغهام فورست يواجه ميدتيلاند
من سيتوج بطلاً لدوري أوروبا في موسم 2025-26؟
كل من فيلا وفورست فازا بكأس أوروبا في السابق، حيث فاز الأخير باللقب مرتين تحت قيادة الأسطوري براين كلوف. ويمكن أن تتجدد أمجاد الماضي في عام 2026.
خسر فيلا ثلاث نقاط فقط في طريقه إلى الدور الـ16، حيث احتل المركز الثاني في مرحلة الدوري - متساوياً في النقاط مع ليون. وسيواجه الفريق الفرنسي المتصدر للجدول سيلتا فيغو في المرحلة التالية من المسابقة.
فورست، الذي يعمل تحت قيادة مدربه الرابع هذا الموسم فيتور بيريرا، افتقر إلى الثبات المطلوب لضمان إنهاء الموسم في المراكز الثمانية الأولى. ومع ذلك، فقد تغلب على فنربخشة وواجه ميدتيلاند مرة واحدة هذا الموسم - حيث تعرض لهزيمة 3-2 في سيتي جراوند في أول مباراة أوروبية له على أرضه منذ ثلاثة عقود.
في مكان آخر، من المتوقع أن يحقق بورتو نتائج جيدة ويواجه شتوتغارت في دور الـ16. كما سيضع عملاق الدوري الإيطالي روما نصب عينيه الفوز باللقب، لكنه سيواجه منافسًا مألوفًا هو بولونيا في بداية مشواره في الأدوار الإقصائية.
ريال بيتيس، الذي يضم في صفوفه الجناح السابق لمانشستر يونايتد أنتوني، سيخوض اختبارين صعبين ضد العملاق اليوناني باناثينايكوس، بينما سيواجه براغا فريق فيرينكفاروس وفرايبورغ فريق جينك.
قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي بالكامل
ليون ضد سيلتا فيغو
أستون فيلا ضد ليل
ميدتيلاند ضد نوتنغهام فورست
ريال بيتيس ضد باناثينايكوس
بورتو ضد شتوتغارت
براغا ضد فيرينكفاروس
فرايبورغ ضد جينك
روما ضد بولونيا
المديرون الطموحون يستهدفون المجد الأقصى
يبدو أن فيلا لديها الرجل المثالي على رأسها في شخص أوناي إيمري. المدرب السابق لسيفيلا وأرسنال وباريس سان جيرمان فاز بدوري أوروبا أربع مرات، وهو رقم قياسي، وكان آخر نجاح له مع فياريال في عام 2021.
وقد قال عن سعيه للفوز باللقب الخامس: "لدينا أهداف واضحة في هذه المسابقة لنكون منافسين على اللقب. [نريد] أن نكون منافسين في حالة احتياجنا لهذا اللقب للعب في دوري أبطال أوروبا. من خلال دورينا [هذا] صعب للغاية. أحلم بأن أكون هنا لأحصل على الألقاب، ودوري أوروبا هو أحد أهدافنا هذا العام".
كما تحدث بيريرا، مدرب فورست، عن رغبته في تكرار "المعجزات" التي حققها كلوف في فورست. قال البرتغالي لـ TNT Sports: "قبلت هذه الوظيفة لأنني أعتقد أن هذا النادي لديه إمكانات كبيرة. عندما أنظر إلى المشجعين، أرى الشغف. عندما أنظر إلى اللاعبين، أرى الموهبة. هم فقط بحاجة إلى الشعور بالثقة، والإيمان بأنفسهم، والإيمان بالعمل الذي نقوم به معًا. وهذا هو المستقبل. أنا متفائل جدًا بالمستقبل.
بالطبع، هناك أهداف فردية يجب تحقيقها. لديك طموحك، طموحك الفردي. لكن من المهم أن يتوافق طموحك مع طموح النادي، مع المجموعة. ومع خلق طاقة إيجابية. الطاقة الإيجابية، الابتسامة. أعتقد أننا بالابتسامة، يمكننا أن نفتح آفاقًا جديدة، يمكننا أن نصنع المعجزات".
متى ستقام نهائي الدوري الأوروبي وأين ستقام؟
جميع الفرق التي لا تزال في دوري أوروبا هذا الموسم تجرؤ على الحلم بالوصول إلى النهائي. وستقام تلك المباراة في ملعب بشيكتاش في اسطنبول في 20 مايو. وقد تم تحديد الطرق المؤدية إلى هذا الحدث الهام، مع تحديد مسارات الدور ربع النهائي ونصف النهائي.
