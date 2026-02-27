قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي: أستون فيلا يواجه ليل ونوتنغهام فورست يواجه ميدتيلاند

كل من فيلا وفورست فازا بكأس أوروبا في السابق، حيث فاز الأخير باللقب مرتين تحت قيادة الأسطوري براين كلوف. ويمكن أن تتجدد أمجاد الماضي في عام 2026.

خسر فيلا ثلاث نقاط فقط في طريقه إلى الدور الـ16، حيث احتل المركز الثاني في مرحلة الدوري - متساوياً في النقاط مع ليون. وسيواجه الفريق الفرنسي المتصدر للجدول سيلتا فيغو في المرحلة التالية من المسابقة.

فورست، الذي يعمل تحت قيادة مدربه الرابع هذا الموسم فيتور بيريرا، افتقر إلى الثبات المطلوب لضمان إنهاء الموسم في المراكز الثمانية الأولى. ومع ذلك، فقد تغلب على فنربخشة وواجه ميدتيلاند مرة واحدة هذا الموسم - حيث تعرض لهزيمة 3-2 في سيتي جراوند في أول مباراة أوروبية له على أرضه منذ ثلاثة عقود.

في مكان آخر، من المتوقع أن يحقق بورتو نتائج جيدة ويواجه شتوتغارت في دور الـ16. كما سيضع عملاق الدوري الإيطالي روما نصب عينيه الفوز باللقب، لكنه سيواجه منافسًا مألوفًا هو بولونيا في بداية مشواره في الأدوار الإقصائية.

ريال بيتيس، الذي يضم في صفوفه الجناح السابق لمانشستر يونايتد أنتوني، سيخوض اختبارين صعبين ضد العملاق اليوناني باناثينايكوس، بينما سيواجه براغا فريق فيرينكفاروس وفرايبورغ فريق جينك.