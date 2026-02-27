العدالة المفقودة في دوري أبطال أوروبا.. فرق خارج التصنيف إلى النهائيات ووداع مبكر لحاملي الألقاب!

تأتي مواجهة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في قمة مباريات هذا الدور لتعكس حجم الخلل في توزيع القوى داخل القرعة الحالية.

نحن نتحدث هنا عن الفريقين اللذين تداولا على لقب البطولة في اثنين من آخر ثلاثة مواسم مما يعني أن أحد أهم أعمدة المنافسة وأبرز المرشحين سيغادر المشهد القاري في وقت مبكر جدًا من عمر المسابقة.

خروج أحد هذين القطبين يمثل خسارة فنية وجماهيرية لا يمكن تعويضها في الأدوار المتقدمة بينما تجد فرق أخرى نفسها في مواجهات أقل حدة بكثير مما يسهل عبورها إلى ربع النهائي دون اختبارات حقيقية تعكس مستوى البطولة الأقوى في العالم.

هذا الصدام يطرح تساؤلًا جوهريًا حول جدوى التفوق في مراحل سابقة إذا كانت النهاية هي الوقوف وجهًا لوجه أمام بطل سابق في دور إقصائي أول.