قرعة الأبطال لا تعرف التوازن .. "طريق النار" ينتظر ريال مدريد قبل الكلاسيكو وثأر مونديالي لباريس و"أحدهم" ضمن نصف النهائي!

قرعة نارية بكل ما تحمله من معنى، أجريت اليوم، الجمعة، من أجل تحديد مواجهات مرحلة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في الموسم الثاني من نسخته الجديدة.

مساران مختلفان تمامًا، أحدهما سيشاهد معارك محتدمة بين كبار وعمالقة القارة، والآخر أقل حدة وشراسة، يمهد الطريق بشكل كبير نحو تأهل آرسنال إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وبعيدًا عن كل ذلك، ماذا عن ريال مدريد؟ من المستحيل أن يقع مرة أخرى مع مانشستر سيتي، هذا السيناريو تكرر كثيرًا على مدار السنوات الماضية، دعونا نغير ذلك!

القرعة قالت "لا"، تلك المواجهة سنراها مرة أخرى هذا العام، وكأنها أصبحت مواجهة ثابتة بين الثنائي لا يمكن تغييرها أبدًا ..

ووفقًا لكل هذه المعطيات وغيرها، دعونا نلقي نظرة تحليلية على هذه القرعة ..