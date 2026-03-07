AFP
ترجمه
"قرار سهل" - رايان جرافنبرخ يوقع عقدًا طويل الأمد مع ليفربول
ما هي مدة العقد الجديد لغرافنبرخ؟
منذ انتقاله من الدوري الألماني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في سبتمبر 2023، تطور جرافنبرخ من لاعب بديل إلى لاعب أساسي لا غنى عنه. وقد خاض 123 مباراة وسجل ثمانية أهداف خلال فترة وجوده في النادي حتى الآن، مما يثبت أنه عنصر أساسي في سعي ليفربول للفوز بالمزيد من الألقاب. على الرغم من أن الريدز لم يحددوا مدة العقد الجديد طويل الأمد لغرافنبرخ، إلا أن صحيفة The Athletic أفادت أنه مرتبط الآن بالنادي حتى صيف 2032.
- Getty Images Sport
قرار سهل بالنسبة للهولندي
في حديثه لموقع النادي الرسمي، كشف جرافنبرخ أنه لم يكن لديه أي شكوك بشأن تمديد إقامته. قال جرافنبرخ: "أشعر بحالة جيدة للغاية. كنت فخوراً للغاية بتمديد عقدي في نادٍ كبير مثل هذا. لذا، أنا سعيد للغاية لأنني سأبقى لسنوات عديدة أخرى".
وأبرز الثقة التي يمنحها له المسؤولون كعامل أساسي، مضيفًا: "شعرت مباشرة بالثقة من النادي ومن المدير الفني أيضًا. كان القرار سهلاً بالنسبة لي. عائلتي سعيدة هنا أيضًا. نحن هنا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لذا أعرف كل شيء بالفعل. أنا سعيد بوجودي هنا".
لاعب الوسط يستهدف المزيد من الألقاب مع الريدز
انعكس تأثير جرافنبرخ على خزانة جوائز النادي، حيث لعب دورًا حيويًا في فوز كأس كاراباو 2024 ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي. وبالنظر إلى المستقبل، يتطلع اللاعب الدولي الهولندي إلى المزيد من الألقاب. وتابع: "على المدى القصير، [هدفي هو] إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن. وعلى المدى الطويل: الفوز بالمزيد من الألقاب مع ليفربول".
- Getty Images Sport
علاقة خاصة مع المشجعين
ازدهرت العلاقة بين اللاعب والجمهور، حيث كثيرًا ما يسمع جرافنبرخ اسمه يردد في أرجاء الملعب. وقال: "لدي علاقة جيدة جدًا مع [المشجعين]". "دائمًا عندما أقوم بشيء جيد في الملعب، أسمعهم يهتفون باسمي". واختتم قائلاً: "أنا ممتن جدًا للمشجعين لأننا بدونهم ما كنا لنصل إلى ما نحن عليه الآن. في المستقبل، نريد أن نمنحهم المزيد من [الألقاب]، لذا آمل أن نتمكن من تحقيق ذلك".
