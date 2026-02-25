قد يتم تأجيل محاكمة هاري ماجواير في اليونان بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة ومحاولة الرشوة للمرة الخامسة

لا يتعين على ماجواير حضور إعادة المحاكمة شخصيًا، حيث سيحاول فريق دفاعه تبرئة سمعته إذا تمت إعادة المحاكمة في سيروس. عاد مدافع مانشستر يونايتد مؤخرًا من إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة تسع مباريات مع فريق مايكل كاريك، على الرغم من أن مستقبله في النادي لا يزال غير واضح. ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في نهاية الموسم، ولا يزال من غير المعروف أين سيلعب كرة القدم في موسم 2026-27.

تحدث عن مستقبله في بداية الموسم ولم يبدُ متعجلاً لمغادرة يونايتد، حيث قال لـ BBC Sport: "من الواضح أن لديّ فكرة في ذهني عما أريد أن أفعله وأين أريد أن أكون. لا أريد أن أعلن ذلك للجميع، لكنه نادٍ رائع للعب فيه وسيكون من الحماقة أن تريد مغادرته في أقرب وقت ممكن. لقد جاءت القيادة، مع [المدير الفني] جيسون [ويلكوكس] والمدير الفني، وأشعر أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح. منذ أن بدأت قبل ست سنوات وحتى الآن، أصبح الوضع مختلفًا تمامًا من حيث الهيكل الإداري. نحن في وضع جيد. وضع أفضل بكثير".

أدى أداء ماجواير الأخير مع مانشستر يونايتد إلى الحديث عن احتمال عودته إلى منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026. قال مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل الشهر الماضي إن المدافع "عاد إلى الصورة" بينما يستعد لإنهاء تشكيلته للبطولة.