أخيرًا قدم شيئًا لمصر وفك عقدة حسام حسن .. ردود الفعل حول أداء محمد صلاح أمام غينيا بيساو

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه محمد صلاح مع منتخب مصر أمام غينيا بيساو؟

بنقطة التعادل (1-1) يعود منتخب مصر من غينيا بيساو، بعدما خاض مباراة الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أصحاب الأرض تقدموا أولًا في الدقيقة 42 عن طريق ماما بالدي بعد خطأ من الدفاع المصري وتحديدًا اللاعب رامي ربيعة، لكن عاد الفراعنة وأدركوا التعادل في الدقيقة 70 بعد مرور رائع من قائده محمد صلاح من الجهة اليمنى حتى توغل لداخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك بنجاح.

التعادل رفع رصيد الفراعنة للنقطة العاشرة متصدرين المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، فيما تحل غينيا بيساو في الوصافة بست نقاط ثم بوركينا فاسو وسيراليون (5 نقاط لكل منهما)، وفي المركز الخامس إثيوبيا بثلاث نقاط، وأخيرًا جيبوتي بنقطة وحيدة.

الجمهور تفاعل بطريقة إيجابية مع ما قدمه نجم ليفربول الإنجليزي مع منتخب بلده، إذ نال الكثير من الإشادات.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز ردود فعل الجماهير حول ما قدمه مو خلال المباراة..