قبل مواجهة إلتشي.. مران حاسم يحدد مصير روديجر وألونسو يستعيد أوراقه الرابحة

بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الحصة التدريبية الأخيرة لريال مدريد، شهدت عودة جميع اللاعبين الدوليين للانضمام إلى كتيبة تشابي ألونسو، حيث شارك الجميع في التدريبات بشكل طبيعي، باستثناء المدافع النمساوي دافيد ألابا، الذي عاد من مشاركته مع منتخب بلاده وهو يعاني من إجهاد عضلي واضح أثار قلق الجهاز الطبي.

وتُشير التقارير الأولية إلى أن ألابا يعاني من حمل عضلي زائد نتيجة ضغط المباريات الدولية، مما يجعله في سباق مع الزمن للحاق بمباراة الأحد، حيث ستكون مشاركته في تدريبات الغد بمثابة الاختبار النهائي لتحديد مدى قدرته على التواجد في القائمة المسافرة إلى إلتشي، في وقت يحتاج فيه الفريق لكل عناصره الدفاعية لتأمين الخط الخلفي.

وعلى الجانب الآخر، حملت التدريبات بصيصًا من الأمل فيما يخص المدافع الألماني أنطونيو روديجر، الذي عاد للظهور في فالديبيباس، حيث خضع لبرنامج مزدوج جمع بين التدريبات البدنية داخل الصالة الرياضية، وجزء من التدريبات الجماعية على العشب رفقة زملائه.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة الإسبانية في تقريرها، فإن الحصة التدريبية المقررة يوم السبت ستكون المفتاح الحاسم لتقييم حالة روديجر البدنية وقرار الجهاز الفني بشأن الدفع به، وهي العودة التي ينتظرها المدافع الألماني، بفارغ الصبر لتعزيز دفاعات الميرنجي في هذه المرحلة الحرجة من الموسم.