قبل ديربي إسبانيول .. لامين يامال يغيب بشكل مفاجئ عن تدريبات برشلونة

عاد برشلونة، إلى التدريبات بعد نهاية العطلة الشتوية، وخاض أول مرانه في العام الجديد، إلا أن هذا المران تسبب في حالة قلق لدى جماهير الفريق الكتالوني، قبل الدخول إلى فترة الحسم من الموسم بعد غياب لامين يامال، نجم الفريق.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن يامال، وصل إلى ملعب تدريبات برشلونة، في وقت مبكر بعد ظهر يوم الخميس، إلا أنه غادر بعد ذلك بوقت قصير، دون النزول إلى أرضية الملعب لحضور الحصة التدريبية المقررة، مساء اليوم.