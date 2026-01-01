أثار لامين يامال، نجم برشلونة، القلق في قلوب مشجعي فريقه بعد غيابه بشكل مفاجئ عن مران الفريق الكتالوني، اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة إسبانيول، المنتظرة في الدوري الإسباني.
قبل ديربي إسبانيول .. لامين يامال يغيب بشكل مفاجئ عن تدريبات برشلونة
- AFP
يامال يثير التكهنات
عاد برشلونة، إلى التدريبات بعد نهاية العطلة الشتوية، وخاض أول مرانه في العام الجديد، إلا أن هذا المران تسبب في حالة قلق لدى جماهير الفريق الكتالوني، قبل الدخول إلى فترة الحسم من الموسم بعد غياب لامين يامال، نجم الفريق.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن يامال، وصل إلى ملعب تدريبات برشلونة، في وقت مبكر بعد ظهر يوم الخميس، إلا أنه غادر بعد ذلك بوقت قصير، دون النزول إلى أرضية الملعب لحضور الحصة التدريبية المقررة، مساء اليوم.
صمت برشلونة
غياب يامال، يأتي قبل 48 ساعة من المباراة المرتقبة أمام إسبانيول، في ديربي كتالونيا، والمقرر إقامتها يوم السبت القادم، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، على ملعب كورنيا إل برات.
ولم يصدر الفريق الكتالوني، حتى الآن أي بيان حول سبب مغادرة يامال، مقر الفريق صباح اليوم الخميس، ووفقًا لصحيفة "ماركا" فإن الأمر لن يكون خطيرًا.
الأمل الأخير
أوضحت التقارير الصحفية، أنه من الناحية النظرية فإن اللاعب صاحب الـ 18 عامًا، لا يعاني من أي مشاكل وسيكون جاهزًا للمشاركة أمام إسبانيول، ولكن سيتعين على الجميع الانتظار حتى تدريب برشلونة، يوم الجمعة، وإذا استمر غياب يامال، فإنه من المرجح لن يكون ضمن اختيارات المدرب هانز فليك، لخوض مباراة الديربي.
وكان يامال، قد نجح في التسجيل أمام إسبانيول، في آخر مباراة جمعت الفريقين على ملعب كورنيا إل برات، في الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني، بهدفين دون رد.
ويعتبر النجم الإسباني الشاب، من أبرز لاعبي الفريق الكتالوني، في الموسم الحالي، وقد نجح في تسجيل تسعة أهداف، خلال 20 مباراة خاضها مع الفريق في كافة المسابقات، كما استطاع صناعة 11 هدفًا.
- AFP
موقف برشلونة
يتصدر برشلونة، ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، الذي يأتي في المركز الثاني، بينما يحتل أتلتيكو مدريد، المركز الثالث وفي جعبته 37 نقطة، ويحتل إسبانيول، المركز الخامس ومعه 33 نقطة، وسيتسلح بعامل الأرض والجمهور، للخروج بنتيجة إيجابية أمام الجار، للاقتراب أكثر من المربع الذهبي.
بعد نهاية مباراة الديربي، ستطير كتيبة الفريق الكتالوني، إلى المملكة العربية السعودية، لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، والتي من المقرر أن يواجه فيها برشلونة، نظيره أتلتيك بيلباو، يوم الأربعاء المقبل، على أن يواجه الفائز من تلك المباراة، الفائز من مواجهة ديربي مدريد، بين ريال مدريد، وأتلتيكو، في المباراة النهائية يوم الخميس 11 يناير، على ملعب الإنماء.